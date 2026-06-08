La inflación porteña fue del 2,1% en mayo

En lo que va del año, el acumulado es del 14%. El alza interanual se mantiene en 33,1%. El registro mensual representa una desaceleración frente al 2,5% de abril, según el IDECBA.

8 de Junio de 2026 11:55hs

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró en mayo un incremento de 2,1%. En lo que va del año, el acumulado es del 14%. El alza interanual se mantiene en 33,1%. El registro mensual representa una desaceleración frente al 2,5% de abril y se publica a pocos días de conocerse la cifra nacional que difundirá el INDEC.

Por rubros, Educación fue el que mostró el mayor aumento en mayo, con un salto de 3,1%, seguido por Salud (3,0%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). Dentro de Alimentos, la suba más marcada correspondió a verduras, tubérculos y legumbres, que treparon 14,5%; también subieron leche y derivados (3,7%) y pan y cereales (2,6%), mientras que las frutas cayeron 3,4% y contuvieron parcialmente el avance del sector.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aportó un impulso relevante al índice, con un aumento de 2,2% asociado en particular a los ajustes en alquileres, expensas y la tarifa de agua. Otros capítulos mostraron variaciones más leves: Equipamiento y mantenimiento del hogar creció 2,9%, Información y comunicación 2,2% y Recreación y cultura 1,8%; Restaurantes y hoteles subió 1% y Prendas de vestir y calzado apenas 0,4%.

Analistas y funcionarios observan el dato porteño como un indicio de la tendencia inflacionaria nacional; en ese marco las proyecciones para el IPC que publicará el INDEC sitúan el aumento de mayo entre 2,2% y 2,5%, por debajo del 2,6% de abril.