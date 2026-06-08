Femicidio de Agostina Vega: dieron de alta a Barrelier, y ya puede ser indagado

El Servicio Penitenciario de Córdoba informó que Barrelier "mantiene un buen estado de salud" y que el 31 de mayo fue internado en el hospital del penal de Bouwer por la detección de ideas suicidas.

8 de Junio de 2026 13:40hs

Dieron de alta a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años y principal imputado por el femicidio de Agostina Vega. Ahora queda a disposición para ser indagado por la fiscalía. La adolescente de 14 años fue vista por última vez al entrar a una casa del barrio Cofico el sábado 23 de mayo; días después su cuerpo fue encontrado desmembrado en un descampado.

El Servicio Penitenciario de Córdoba informó que Barrelier "mantiene un buen estado de salud" y que el 31 de mayo fue internado en el hospital del penal de Bouwer por la detección de ideas suicidas. Ante esa situación, se aplicó el protocolo previsto para preservar su integridad física y psicológica; en ese marco se desmintió que hubiera intentado quitarse la vida.

La investigación sostiene que la joven fue abusada, asesinada y descuartizada en la vivienda ubicada en Juan Del Campillo 878, domicilio de la pareja de Barrelier. En la casa vivían seis personas y actualmente la propiedad permanece bajo custodia policial mientras continúan las pericias.

Además de Barrelier, la semana pasada quedó detenido Osvaldo Fassetta, de 47 años, imputado por encubrimiento agravado. La fiscalía obtuvo un video que registra el paso de un auto y una moto frente a la vivienda el día del hecho, hallazgo que alimenta la hipótesis de la participación de más personas en el crimen. ¿Desea que ajuste el tono a un formato más informativo o a una crónica breve?