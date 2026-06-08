Eugenio Semino: "Los cortes de servicio y las prórrogas indefinidas siguen en el Pami"

"Hace sesenta días el Pami interrumpió la cadena de pagos, y esto llevó a toda clase de interrupciones: turnos, estudios, intervenciones quirúrgicas. Evidentemente, los 160 mil millones de pesos que llegaron para pagar las deudas del Pami, evidentemente, no alcanzaron. La semana pasada se anunció que iban a llegar otros 500 mil millones para saldar definitivamente las deudas, y los cortes de servicio y las prórrogas indefinidas siguen", señaló el defensor de la Tercera Edad.

8 de Junio de 2026 08:30hs

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