Productor citrícola: "La situación se está agravando cada vez más desde los últimos tres años"

"Sabemos que el cambio eran necesario, y que este Gobierno agarraba un país muy destruido. El productor durante los dos primeros años ha sido tolerante, pero ahora se está poniendo insostenible. Todas las economías regionales estamos sin rentabilidad. El libre comercio es bueno, pero si no hay una regulación y un beneficio para los productores no sé a dónde va a llegar esto", admitió José Luis Flurin, integrante de la Asociación de Productores y Empacadores de Federación.

6 de Junio de 2026 09:20hs

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