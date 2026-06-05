Wellness Day en Termas San José

Por Ricardo Seronero
Durante toda la jornada, quienes asistan vestidos de fucsia o magenta tendrán ingreso sin cargo para disfrutar de las piscinas termales.
De 9:00 a 16:00 hs, podrás disfrutar libremente de piscinas termales. A las16:00 hs de la Caminata Aeróbica. Un recorrido guiado y ejercicios al aire libre en el espacio verde de la Laguna Termal, combinando movimiento, naturaleza y bienestar.
Y hay más, a las 17:00 hs, Acqua Yoga y Meditación, una experiencia de relajación y armonía en la piscina cubierta, ideal para conectar cuerpo y mente a través del agua y la respiración.
Muy simple: Animate a vivir el Wellness Day, porque el bienestar también es disfrutar, desconectar de la rutina y dedicar tiempo a lo que nos hace bien.
Vivir el Wellness Day, es una experiencia dedicada al equilibrio físico, mental y emocional en Termas San José, este Sábado 13 de junio con ingreso sin cargo para personas vestidas de fucsia o magenta.
Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok
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