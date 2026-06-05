Murió el Indio Solari

Vocalista de los míticos 'Redonditos de Ricota' y con una profusa carrera solista que lo mantuvo siempre en un altísimo nivel de popularidad, se había ido retirando progresivamente de los escenarios en su última década de vida, debido a problemas de salud relacionados con el Parkinson.

5 de Junio de 2026 09:46hs

Murió a los 77 años Carlos 'el Indio' Solari, figura central del rock argentino. Nacido en Paraná y formado artísticamente en La Plata, alcanzó una repercusión popular notable que lo posicionó entre los referentes más icónicos del género.

Su trayectoria comenzó a consolidarse en 1976 con la fundación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, junto a Skay Beilinson. La banda publicó nueve álbumes de estudio y consiguió convocatorias masivas hasta su disolución en 2001; uno de sus hitos más recordados fue el concierto en el Estadio Monumental en 2000, ante 70.000 espectadores.

En los años 90, los Redondos se erigieron como un símbolo del 'aguante' de los sectores populares ante un sistema económico que los excluía y reprimía, dándoles un nivel de penetración social y de devoción popular inédito en el género.

Luego de la separación, Solari desarrolló una etapa solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y editó cinco discos en esa formación. Durante ese período amplió sus récords de convocatoria en diversas ciudades, con shows que superaron los 150.000 asistentes en lugares como San Martín (Mendoza) y Gualeguaychú.

En años recientes su actividad pública se redujo: su último recital presencial fue en Olavarría en marzo de 2017; posteriormente confirmó que padecía Parkinson y se retiró de los escenarios en 2023. Aun así, mantuvo iniciativas creativas: en 2020 participó mediante recursos holográficos, en 2022 presentó el proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos en su canal de YouTube y colaboró con Wos en la canción "Quemarás".