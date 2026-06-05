JetSMART regresa a Jujuy y se fortalece la conectividad aérea

La aerolínea retomará desde octubre los vuelos diarios entre Jujuy y Buenos Aires. El acuerdo firmado por el Gobierno provincial consolida una política estratégica para potenciar el turismo, la producción y el desarrollo económico. El gobernador Carlos Sadir destacó: “Estamos conformes con el regreso de la aerolínea porque es una empresa que se destaca por su calidad operativa. Quiero destacar lo que esto significa para la provincia y para los pasajeros, que hoy lamentablemente venimos padeciendo las consecuencias de la incomunicación aérea”.

5 de Junio de 2026 12:23hs

Por Ricardo Seronero

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir firmó un convenio institucional con autoridades de JetSMART que permitirá el regreso de la aerolínea a Jujuy a partir del próximo 1 de octubre, con una frecuencia diaria entre el Aeropuerto Internacional "Gobernador Horacio Guzmán" y el Aeroparque "Jorge Newbery" de Buenos Aires.

La medida representa un paso fundamental en la estrategia impulsada por el Gobierno de Jujuy para fortalecer la conectividad aérea, facilitar el movimiento de pasajeros y acompañar el crecimiento de sectores clave como el turismo, la minería y los servicios.

El acuerdo oficializa acciones conjuntas destinadas a potenciar la conectividad de la provincia y consolidar a Jujuy como un destino estratégico del norte argentino, favoreciendo el desarrollo logístico, turístico y económico de la región.

Vuelos diarios entre Jujuy y Buenos Aires

En el marco del convenio, JetSMART confirmó que retomará la ruta directa Jujuy-Buenos Aires desde el 1 de octubre con una frecuencia de un vuelo diario y aeronaves de gran capacidad.



Los pasajes ya se encuentran disponibles para la venta, permitiendo planificar con anticipación la temporada turística y la actividad comercial del último trimestre del año.

Una herramienta para el crecimiento de la provincia

La recuperación de esta conexión aérea contribuirá a mejorar las condiciones de movilidad para residentes, turistas y pasajeros corporativos, brindando mayor previsibilidad y alternativas de transporte.

La frecuencia diaria tendrá un impacto directo en actividades estratégicas para la economía provincial, particularmente en el turismo y la minería, sectores que requieren una conectividad sostenida y eficiente.

En referencia, Sadir destacó: “Estamos conformes con el regreso de la aerolínea porque es una empresa que se destaca por su calidad operativa. Quiero destacar lo que esto significa para la provincia y para los pasajeros, que hoy lamentablemente venimos padeciendo las consecuencias de la incomunicación aérea”.

Asimismo, agregó que “confiamos en que esta frecuencia diaria va a reforzar el esquema actual y asumimos el compromiso de trabajar en conjunto para que a futuro esta ruta sea el inicio de nuevas conexiones”.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, señaló que el regreso de la compañía se enmarca en el objetivo de consolidar el 2026 como el año de la conectividad para Jujuy y remarcó la importancia de contar con una oferta aérea sólida que acompañe el crecimiento turístico y productivo de la provincia.



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