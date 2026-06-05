En Neuquén, el invierno se vive distinto

Cuando llega el invierno, hay destinos que simplemente cambian de estación. Y hay otros que se transforman por completo. En la Patagonia argentina, Neuquén despliega una temporada donde la nieve, los lagos, la gastronomía y la naturaleza se combinan para ofrecer experiencias inolvidables en cada rincón de la provincia.

5 de Junio de 2026 12:36hs

Por Ricardo Seronero

Con siete regiones y una identidad única en cada una de ellas, Neuquén se consolida como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica para quienes buscan aventura, descanso, paisajes imponentes y propuestas auténticas.

La provincia posee la superficie esquiable más grande de Argentina y una de las ofertas de nieve más completas del continente. Los amantes de los deportes invernales pueden elegir entre el reconocido centro de esquí Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes; Cerro Bayo, en Villa La Angostura; CaviahueSki Resort, al pie del volcán Copahue y Lago Hermoso Sky Resort. A ellos se suma el parque de nieve Batea Mahuida ideal para disfrutar en familia y vivir la nieve desde otra perspectiva.

Pero el invierno neuquino va mucho más allá del esquí. Cada destino combina excelente hotelería, gastronomía regional y experiencias que invitan a conectar con la esencia patagónica. Chocolates artesanales, cocina gourmet de montaña, vinos de clima frío y sabores típicos como el chivito patagónico forman parte de una propuesta culinaria que sorprende tanto como sus paisajes.

En el norte neuquino, la inmensidad del paisaje y el silencio crean una atmósfera única. Allí, la tradición y la cultura se mantienen intactas entre montañas, rutas escénicas y pequeños pueblos cargados de historia. Los volcanes Volcán Copahue y Tromen regalan escenarios impactantes, mientras que las termas de Copahue -reconocidas internacionalmente- permiten disfrutar de aguas mineromedicinales, géiseres y fumarolas.

La riqueza neuquina también se expresa en su historia milenaria. En las regiones de Vaca Muerta y la Comarca, la paleontología ocupa un lugar central. En el Museo Municipal Carmen Funes se exhibe una réplica del Argentinosaurus, uno de los dinosaurios más grandes descubiertos. Además, en Ernesto Bachmann, ubicado en la ciudad de Villa El Chocón, hay restos fósiles del Giganotosauruscarolinii, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes que existieron.

Hacia el centro de la provincia, la Ruta del Pehuén atraviesa bosques de araucarias milenarias y conecta destinos de enorme belleza natural como Villa Pehuenia y Moquehue. Lagos cristalinos, cabalgatas, caminatas, esquí, mountain bike y gastronomía regional convierten a esta región en un verdadero refugio de naturaleza y tranquilidad.

En el sur, la emblemática Ruta de los Siete Lagos enamora con sus vistas panorámicas inolvidables y conecta algunos de los destinos más reconocidos de la Patagonia. San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful y Junín de los Andes ofrecen experiencias únicas: navegar lagos transparentes, recorrer el bosque de arrayanes, disfrutar de centros de montaña o descubrir algunos de los paisajes más impactantes de Argentina.

Las regiones del Limay y la Confluencia suman otro atractivo diferencial: los ríos, el enoturismo y la vida urbana. Desde la pesca deportiva en Piedra del Águila hasta los más de 40 kilómetros del Paseo de la Costa en Neuquén, la provincia ofrece alternativas para todos los perfiles de viajeros. Además, los vinos patagónicos -con el PinotNoir como cepa emblemática- posicionan a Neuquén como uno de los grandes destinos enoturísticos de Argentina.

Naturaleza, nieve, volcanes, termas, gastronomía, vinos, aventura y cultura. Neuquén es una provincia que sorprende en cada kilómetro y que invita a volver una y otra vez, porque siempre hay algo nuevo por descubrir. Este invierno, anímate a vivir una experiencia diferente. Porque todo esto es Neuquén.

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