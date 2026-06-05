“El turismo de nieve forma parte de la recuperación turística en la Argentina” dijo Scioli

“El trabajo y la creatividad son dos factores clave para consolidar el crecimiento de la actividad turística” afirmó el secretario en la presentación de Bariloche; evento que bajo la consigna “Bienvenido el invierno a casa”, desplegó un show inmersivo para promocionar su centro de esquí y adelantar la nueva excursión a la Isla Huemul, entre otras importantes actividades del destino turístico patagónico por excelencia.

5 de Junio de 2026 12:30hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, presentaron la oferta turística de invierno de San Carlos de Bariloche, en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna “Bienvenido el invierno a casa”, el evento fue organizado por el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche en el Planetario.

Scioli destacó: “El trabajo y la creatividad son dos factores clave para consolidar el crecimiento de la actividad turística” y mencionó que esos mismos conceptos fueron abordados el día de ayer durante el lanzamiento de la temporada invernal de Río Negro realizado junto al gobernador Weretilneck.

En relación con el pedido formulado por el intendente Cortés en dicho lanzamiento sobre el estado de la aduana del paso fronterizo Cardenal Samoré, el funcionario anunció que “esta semana se realizará el llamado a licitación para las obras de puesta en valor de este lugar tan trascendente, para recibir como corresponde a los turistas”.

Asimismo, Scioli destacó el crecimiento del turismo receptivo internacional y señaló que en abril se registró un aumento del 56 por ciento en la llegada de turistas chinos, del 32 por ciento de turistas provenientes de India y del 162 por ciento de turistas dominicanos, en comparación con abril de 2025, “gracias a las gestiones realizadas para facilitar el visado de estos tres países”, describió.

De cara a la próxima temporada invernal, el secretario afirmó que “el turismo de nieve forma parte de la recuperación turística de la Argentina, con una brecha que se reduce cada vez más entre quienes visitan nuestro país y quienes viajan al exterior, con total libertad de realizarlo. Es una señal clara de lo que está ocurriendo en la Argentina”.

En ese sentido, subrayó los avances en materia de conectividad aérea: “Bariloche es un ejemplo de los logros alcanzados gracias a la política de cielos abiertos. La ciudad tendrá un récord con la llegada de 36 vuelos diarios durante esta temporada, lo que impactará positivamente en toda la actividad turística”. Y concluyó: “Bariloche se acerca al mundo”.

“La nieve es uno de los productos turísticos más valorados de la Argentina porque combina escenarios naturales únicos con servicios de excelencia. Nuestros centros de esquí se encuentran entre los mejores del mundo y Cerro Catedral es una prueba irrefutable de ello”, finalizó.

Weretilneck sostuvo que “Bariloche tiene los mejores lagos, paisajes y cerros, pero además cuenta con gente hermosa que potencia aún más la calidad del destino” y, agradeció al secretario Scioli por “el apoyo constante brindado a la provincia a lo largo de su vida política”.

Cortés destacó que “Bariloche es un lugar mágico que puede disfrutarse durante todo el año. Trabajamos intensamente en ferias internacionales para promocionar nuestro destino y posicionarlo en el mundo. Bariloche es el ícono turístico de la Argentina”.

La propuesta para esta temporada de invierno combina actividades de nieve, esquí y montaña con la reconocida gastronomía patagónica, productos regionales y una amplia oferta de excursiones. A ello se suman una destacada infraestructura hotelera, el crecimiento de la conectividad aérea y la calidad de los servicios.

Entre las novedades de este año se encuentra “Bariloche Week”, una iniciativa desarrollada junto al sector privado que ofrece descuentos de hasta el 30 por ciento en alojamiento, gastronomía, excursiones y otros servicios turísticos.

Del lanzamiento también participaron el secretario de Turismo de Bariloche y presidente del Emprotur, Eric Guzmán; Natacha Vázquez, directora ejecutiva de Emprotur Bariloche, la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro-ATUR, Andrés Deya. Presidente de FAEVYT, autoridades provinciales y representantes del sector turístico y operadores de viajes.



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