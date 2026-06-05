El Gobierno instauró un sistema digital para la entrega de medicamentos en farmacias

La norma establece que las farmacias deberán validar y registrar en plataformas electrónicas cada dispensa, con el objetivo de reemplazar progresivamente los registros en papel.

5 de Junio de 2026 13:49hs

El Gobierno oficializó un sistema digital para la entrega de medicamentos en farmacias de todo el país mediante la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud. La norma establece que las farmacias deberán validar y registrar en plataformas electrónicas cada dispensa, con el objetivo de reemplazar progresivamente los registros en papel. Las modificaciones entraron en vigencia este viernes y las bocas de expendio cuentan con 180 días para adecuar sus sistemas.

La medida busca mejorar la trazabilidad y los controles sobre la cadena de dispensación, facilitando además las auditorías futuras. Para ello las farmacias deberán emplear sistemas de gestión que documenten cada acto de retiro y vinculen automáticamente la operación con la receta correspondiente. El Ministerio consideró necesaria una actualización tecnológica por la heterogeneidad de plataformas actualmente en uso.

Se habilita el uso de tokens digitales y otros mecanismos electrónicos equivalentes para identificar a los pacientes al momento del retiro. Cuando otra persona retire un medicamento, será imprescindible una autorización o credencial digital emitida por el titular y la farmacia tendrá que registrar el documento de identidad del autorizante o del paciente que retire el fármaco.

La Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud definirá los lineamientos técnicos y los protocolos de contingencia ante fallas de conectividad. Además, las farmacias deberán conservar los datos de facturación asociados a cada entrega como respaldo secundario, información que podrá ser requerida por las autoridades sanitarias en auditorías, reclamos o investigaciones.