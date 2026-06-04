Paro y movilización docente en Tandil luego de que un alumno desmayara de un puñetazo a un profesor en plena clase

El docente, identificado como Gastón Valdez y a cargo de la cátedra de Música del Colegio San José, fue internado tras perder brevemente el conocimiento a causa del golpe, cuando intentaba encauzar el caos dentro de un aula.

4 de Junio de 2026 10:01hs

En un colegio privado religioso de Tandil, un alumno de sexto año desmayó de un puñetazo a un profesor dentro del aula, provocándole una fractura de mandíbula. El docente, identificado como Gastón Valdez y a cargo de la cátedra de Música del Colegio San José, fue internado tras perder brevemente el conocimiento a causa del golpe.

El incidente comenzó durante una clase en la que predominaba el desorden: varios estudiantes arrojaban papeles y uno lanzó una silla al centro del salón. Valdez intentó restablecer el orden separando alumnos y reorganizando los bancos, y en ese momento se produjo una discusión por la caída de un teléfono que escaló hasta la agresión física.

Tras el ataque, el docente fue trasladado de urgencia a un centro de salud donde permanece en recuperación. La gravedad de la lesión motivó la intervención de la comunidad escolar y encendió un reclamo por mayor seguridad en las instituciones educativas.

Gremios docentes convocaron a un paro y una movilización que reunió a cientos frente a organismos educativos locales. Desde la agrupación que agrupa a los sindicatos bonaerenses repudiaron el hecho y exigieron medidas urgentes para garantizar aulas seguras, subrayando que las escuelas deben ser espacios de paz.