Murió a los 91 años José Sanfilippo, uno de los más legendarios goleadores de la historia del fútbol argentino

En total marcó 205 goles con la camiseta azulgrana, cifra que lo ubicó como el artillero histórico del Ciclón, donde se retiró tras ser bicampeón en 1972. También jugó en Boca, en Nacional de Montevideo y en Brasil, además de ser uno de los máximos artilleros de la historia de la Selección Argentina.

4 de Junio de 2026 10:31hs

José Francisco Sanfilippo murió este jueves en Buenos Aires a los 91 años. San Lorenzo confirmó la noticia y el club despidió a quien durante décadas fue su máximo goleador y una de sus figuras más emblemáticas. Para los hinchas de Boedo, “el Nene” representó un estilo de delantero: eficaz dentro del área y constante en su capacidad anotadora.

Sanfilippo debutó en la primera de San Lorenzo en 1953 y se consolidó en el equipo titular a partir de 1955. Su desempeño le permitió convertirse en goleador del torneo en más de una oportunidad y alzó su primer título con el club en 1959. En total marcó 205 goles con la camiseta azulgrana, cifra que lo ubicó como el artillero histórico del Ciclón. También fue durante décadas uno de los máximos artilleros de la Selección Argentina, con un formidable score de 21 goles en 29 partidos.

En 1963 el atacante pasó a Boca Juniors, participó en la final de la Copa Libertadores frente a Santos y, meses después, emigró a Nacional de Montevideo. Tras pasos por Brasil regresó al país en 1966 para jugar en Banfield; luego volvió a defender a San Lorenzo en 1972 y se retiró con dos torneos consecutivos en su palmarés.

También fue jugador de la selección argentina: integró planteles en dos mundiales y formó parte del equipo que ganó una Copa América. Tras su retiro, su figura generó polémicas por su estilo verbal, pero la memoria colectiva lo recuerda principalmente por su capacidad goleadora y el impacto deportivo que dejó en San Lorenzo.