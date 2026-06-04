Gil Lavedra: "Una vez que el pliego (de un juez) está aprobado, el Presidente ya no puede retirarlo discrecionalmente"

"Cuando ya el Congreso le da su acuerdo con un dictamen de comisión, sale de la esfera del Ejecutivo. Quizá el pleno de la Cámara puede dar de baja el pliego, por alguna razón fundada", sentenció el prestigioso constitucionalista. "Si esta versión (de que se quiere dar de baja el pliego de la jueza Michelli por un parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon) llega a ser verdad, me parece una arbitrariedad absoluta. Si fuera cierto, tiene efectos intimidantes (en) la propia prensa. El Ejecutivo puede no emitir el decreto que confirma el nombramiento", concedió por último, Gil Lavedra.

4 de Junio de 2026 08:30hs

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