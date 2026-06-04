El FMI valoró ”la reducción de la pobreza” como uno de los logros centrales del Gobierno de milei

La vocera del organismo, Julie Kozack, también ponderó "el fortalecimiento de las reservas y el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal". Sin embargo, también exhortó "avanzar en mayor flexibilidad cambiaria y en un régimen de metas de inflación con una tasa de referencia".

4 de Junio de 2026 13:12hs

El Fondo Monetario Internacional valoró los avances del programa argentino y destacó tres logros centrales: la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de las reservas y el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal. Julie Kozack, vocera del organismo, señaló en Washington que la posición neta de reservas del país creció “por encima de u$s7.000 millones” y que esa mejora acerca a Argentina a la meta prevista para fin de año. Además recordó que el directorio aprobó la segunda revisión del Servicio Ampliado que asiste al país.

Kozack subrayó que la economía mostró una estabilización significativa en los últimos dos años y medio y puso como ejemplo la caída de la inflación desde alrededor del 200% a fines de 2023 hasta el 30% actual. También remarcó la reducción del déficit fiscal en cinco puntos y la aparición de superávits fiscales primarios consecutivos por primera vez en casi veinte años, junto con reformas en la política fiscal, el comercio y el mercado laboral que contaron con respaldo parlamentario.

En materia social, la vocera atribuyó a las reformas y a mejoras en la asistencia social una baja notable de la pobreza, que pasó “de más del 50% a menos del 30%” en pocos años. En el frente externo, señaló que el Banco Central compró u$s10.000 millones desde el inicio del año, lo que contribuyó a la acumulación de reservas netas y a un balance comercial y flujos de capital “mucho mejor de lo anticipado”; estas mejoras se reflejaron en la contracción del spread sobre la deuda por debajo de 500 puntos básicos y en la mejora de la calificación crediticia.

Kozack anticipó que el objetivo inmediato será seguir consolidando resiliencia y amortiguadores externos para gestionar futuros shocks y asegurar un acceso más estable a los mercados de capital. Reiteró el compromiso de las autoridades con la ancla fiscal y con reformas fiscales y previsionales, incluidas medidas para reducir impuestos al comercio y una fórmula de indexación previsional más predecible. El FMI también recomendó avanzar en mayor flexibilidad cambiaria y en un régimen de metas de inflación con una tasa de referencia, advirtiendo que pasar de dos dígitos a uno en la inflación suele demorar entre tres y cuatro años.