El consumo de yerba mate retrasa el avance del Parkinson, sugiere un estudio de científicos de la UBA

En cultivos celulares, extractos de la planta desaceleraron la muerte de neuronas dopaminérgicas, y ensayos en animales aportaron evidencias concordantes sobre un posible efecto protector. "Faltan años, pero es una línea de trabajo prometedora", destacó Juan Ferrario, jefe del equipo de Exactas que realizó el estudio.

4 de Junio de 2026 08:50hs

Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires estudian desde hace años el efecto de la yerba mate en el cerebro y hallaron indicios de protección neuronal frente a procesos relacionados con el Parkinson. En cultivos celulares, extractos de la planta desaceleraron la muerte de neuronas dopaminérgicas, y ensayos en animales aportaron evidencias concordantes sobre un posible efecto protector.

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa marcada por la pérdida de neuronas que producen dopamina, un neurotransmisor esencial para el control del movimiento. Cuando la destrucción de estas células supera cierto umbral, aparecen los síntomas característicos que afectan la marcha, el equilibrio y la coordinación.

Los científicos, encabezados por Juan Ferrario, centraron su atención en la acumulación de desechos celulares, un factor clave en el deterioro neuronal. Con la edad, las neuronas pierden eficacia para eliminar materiales dañados; según el equipo porteño, compuestos de la yerba mate intervienen en esos procesos de limpieza y podrían mejorar la supervivencia celular.

El compuesto más estudiado es el ácido clorogénico, un antioxidante presente en la yerba. Los experimentos mostraron que activa la enzima AMPK, vinculada al metabolismo energético, y promueve la autofagia, el mecanismo que recicla componentes defectuosos. Los autores advierten que aún faltan años de investigación antes de cualquier aplicación clínica, pero consideran que la línea de trabajo es prometedora para desarrollar estrategias contra el Parkinson.