Con actividades de nieve cordillerana, el mar y experiencias para todos los gustos, Río Negro presentó su oferta de invierno

La presentación de la provincia patagónica se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, del intendente de Bariloche Walter Cortés y de Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro-ATUR. El gobernador sostuvo que “no hay una sola región de la provincia que no esté dentro de este programa general de trabajo”, algo que se lleva a cabo “con el gobierno nacional, con el trabajo de los municipios y los entes de desarrollo de promoción turística locales y, obviamente, con la participación provincial”. Scioli expresó que “es una maravilla lo que hace Río Negro con el turismo, mediante una propuesta estratégica e integral”.

4 de Junio de 2026 11:16hs

Por Ricardo Seronero

La propuesta integra actividades para sus cuatro regiones: andina, estepa, valles y mar.

Scioli expresó que “es una maravilla lo que hace Río Negro con el turismo, mediante una propuesta estratégica e integral”, a la vez que explicó que el mundo busca experiencias de turismo de naturaleza, algo que la provincia tiene para ofrecer de manera variada a los visitantes.

El funcionario también se refirió a la ciudad de Bariloche, a la que definió como “el buque insignia en turismo de nieve”, y señaló que “va a tener una conectividad aérea histórica”, fortaleciendo su potencial turístico. En sintonía con esto, se refirió a una nueva etapa en el turismo de egresados, gracias a un acuerdo con el Banco Nación “con créditos muy accesibles”. “Sabemos lo que esto genera para Bariloche, que es un imán para el turismo estudiantil”, manifestó.

Además, el secretario dijo que “el turismo es trabajo” y aseguró que “el receptivo aumentó el 13 por ciento”. “Argentina es un destino valioso, es un destino seguro y de vanguardia en la calidad de la gastronomía y la hotelería”, fundamentó y también indicó que “los argentinos eligen cada vez más viajar por el país”

Finalmente, se refirió al certamen de ONU Turismo, denominado Best Tourism Villages: “Nuestro país postuló 8 localidades al concurso mundial de los mejores pueblos y la final se va a hacer en el país”. “Esto nos pone en la vidriera del mundo”, expresó.

Weretilneck, a su turno, explicó: “Nos hemos planteado la firme decisión de redefinir los roles de los distintos sectores en lo que es la política turística”, y aseguró que, en este caso, se le asignó un rol de liderazgo al sector privado.

El gobernador también dijo que “no hay una sola región de la provincia que no esté dentro de este programa general de trabajo”, algo que se lleva a cabo “con el gobierno nacional, con el trabajo de los municipios y los entes de desarrollo de promoción turística locales y, obviamente, con la participación provincial”.

El mandatario rionegrino también destacó: “A las maravillas naturales del mar, a las maravillas naturales de la cordillera, a nuestra tradición gastronómica de la región sur, a nuestros valles, le ponemos lo más importante que tenemos, que es nuestra calidez, y nuestro respeto por quienes nos visitan”. Y cerró vaticinando: “Vamos a tener la mejor temporada de invierno de los últimos años”.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, también presente en el evento, expresó que “Bariloche es una ciudad que tiene que innovar y creo que tenemos toda la predisposición para hacerlo”. Y adelantó que “antes de diciembre” la localidad “va a estrenar una nueva excursión a la isla Huemul”.

Dentro de la oferta de la provincia, la región del mar, desde Las Grutas hasta San Antonio Oeste, ofrece la posibilidad de conocer la fauna marina del golfo San Matías, en particular, con el avistaje de ballenas, delfines, lobos marinos y orcas.

Además, en la región andina se destaca Bariloche como destino de nieve por excelencia, gracias a sus centros de esquí, paseos por los bosques y la posibilidad de excursiones lacustres. A la vez, se posicionan localidades como El Bolsón y Dina Huapi, con variadas propuestas.

Los valles invitan a conocer bodegas, producción local frutihortícola en chacras y gastronomía regional. Por su parte, la estepa se presenta como una opción con actividades de turismo rural, científico y paleontológico, que incluye experiencias como el Tren Patagónico y la Ruta 23, como gran camino panorámico.

En el evento también participó Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro. El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy; la secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda; el ministro de Turismo del Chubut, Diego Lapenna, junto a otras autoridades, operadores turísticos, representantes de asociaciones y cámaras del sector.



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