Causa Cuadernos: ”En 2005 se detectaron sobreprecios del 20% en el área de Vialidad”, afirmó Roberto Lavagna

Esa sospecha surgió tras una reunión con el Banco Mundial, que había anunciado que iniciaría una investigación por irregularidades en la ejecución de programas de Vialidad, detalló el exministro de Economía, al declarar como testigo.

4 de Junio de 2026 13:06hs

Al decalrar como testigo en la llamada 'Causa Cuadernos', Roberto Lavagna sostuvo que, en 2005 cuando Néstor Kirchner gobernaba, se detectaron sobreprecios en el área de Vialidad. Según el exministro, “había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”, y esa sospecha surgió tras una reunión con el Banco Mundial, que había anunciado que iniciaría una investigación por irregularidades en la ejecución de programas de Vialidad.

Relató que, al regresar la delegación del organismo, pidió un informe exploratorio sobre el área más preocupante y que el estudio realizado entre mayo y agosto de ese año arrojó dudas “sobre cierto proceso de cartelización de los contratos”. A raíz de esos hallazgos pidió con urgencia un informe más exhaustivo y dio intervención a la Comisión de Defensa de la Competencia para profundizar la investigación.

Lavagna afirmó que los informes posteriores identificaron “dos casos paradigmáticos” en los que se “probó la existencia de cartelización”: uno relacionado con las cementeras y otro con el suministro de gas a hospitales. También dijo que, al comentar esas sospechas en un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción en 2005, generó molestias entre empresarios del sector presentes en la reunión.

Respecto a su salida del gabinete en noviembre de 2005, explicó que puso “mi cargo a disposición a pedido del Presidente” y aclaró: “No voy a decir en la renuncia, porque yo no renuncié”. Añadió que evitó dejar el puesto como un abandono y que, como el pedido fue presidencial, así lo formalizó. ¿Querés que lo adapte a un tono más neutral o más crítico para su publicación?