“Agroactiva 2026”: el Banco Nación presentó la propuesta comercial más competitiva del mercado

Con tasas en pesos desde el 12% para la financiación de maquinaria nueva, y en dólares del 0%, la entidad proyecta alcanzar un récord de colocaciones.

4 de Junio de 2026 13:51hs

El Banco Nación anunció en “Agroactiva 2026” una amplia oferta comercial para el sector productivo, que contempla condiciones especiales para la compra de maquinaria, beneficios para financiar exportaciones y propuestas exclusivas para MiPyMEs, consolidándose como aliado estratégico del campo argentino.

Por otra parte, se anticipa que productores de la provincia de Santa Fe van a estar eximidos del Impuesto a los Sellos e Ingresos Brutos.

La propuesta comercial integral contempla:

En pesos:

Maquinaria nueva nacional: desde 18% para clientes en general, con un cupo inicial de $1 billón, y desde 12% para usuarios de Santa Fe, con un cupo de $30.000 millones.

Maquinaria usada: desde el 23%.

Camiones y remolques nuevos: para MiPyMEs, desde el 22%, y Grandes Empresas, desde el 24%.

Cabe destacar que el monto máximo en pesos a asistir por empresa en cada acción comercial será de $1.500 millones, con excepción de la línea para Santa Fe, que será de hasta $600 millones por MiPyME.

En dólares:

Maquinaria nueva Tasa Cero, con aporte del fabricante, y del 6,50%, sin aporte.

Maquinaria usada, con una tasa del 6,50%.

Asimismo, el monto máximo en la moneda estadounidense de asistencia crediticia es de US$ 350.000.

La institución lanzó, al mismo tiempo, propuestas crediticias inmejorables a los productores con sus tarjetas corporativas “AgroNación” y “PymeNación”; para que los clientes accedan a beneficios exclusivos con las tasas más convenientes del mercado.

Tarjetas “AgroNación” y “PyMENación”: tasa mínima desde el 17% según convenio, con monto máximo por operación de $100 millones.

Prefinanciación de exportaciones en dólares con tasa del 2,75%.

Préstamos para capital de trabajo, online, con tasas de 28%, y $100 millones por operación.

De esta manera, gracias a su presencia en las ediciones anteriores, el Banco Nación se posiciona como el referente en materia de asistencia crediticia a las empresas para inversión y capital de trabajo. En la muestra de 2025, la institución recibió un total de 6.400 certificados de préstamos por US $3.900 millones y se concretaron negocios por más de US $202 millones. Para este año, se espera superar esos objetivos y alcanzar los US $500 millones para seguir batiendo récords de asistencia.