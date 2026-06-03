“Tafí del Valle representa una síntesis perfecta de aquello que distingue a Tucumán como destino turístico” sostuvo Amaya

El destino tucumano fue seleccionado entre 56 postulaciones de 19 provincias de todo el país para representar a la Argentina en los premios Best Tourism Villages de ONU Turismo. “Con sus paisajes imponentes, su legado histórico, su producción artesanal, su gastronomía típica y una identidad profundamente arraigada en las tradiciones vallistas, Tafí del Valle representa una síntesis perfecta de Tucumán”, expresó el presidente del ETT.

3 de Junio de 2026 10:47hs

Por Ricardo Seronero

Tucumán volvió a escribir una página histórica para su industria turística. Tafí del Valle fue seleccionado como uno de los ocho destinos argentinos que competirán en la edición 2026 de los premios Best Tourism Villages, impulsados por ONU Turismo para reconocer a las localidades rurales que se destacan por la preservación de su patrimonio cultural y natural, la sostenibilidad y el desarrollo de sus comunidades a través de la actividad turística.

El anuncio oficial se realizó en el antedespacho de Casa de Gobierno y fue encabezado por el presidente subrogante de la Legislatura a cargo del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla, acompañado por los ministros de Salud e Interior, Luis Medina Ruiz y Darío Monteros; el presidente, la vicepresidenta y el secretario general del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, Inés Frías Silva y Marcos Díaz; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; y el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales. También participaron autoridades provinciales, legisladores, intendentes y referentes del sector privado turístico.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este reconocimiento es consecuencia de una política sostenida que entiende al turismo como uno de los motores fundamentales para el desarrollo económico y social de Tucumán. “Son noticias muy gratas de comunicar porque es importante no solo para Tafí del Valle, sino para todo Tucumán”, dijo Mansilla.

La distinción adquiere una relevancia extraordinaria al considerar que Tafí del Valle logró imponerse entre más de 50 localidades argentinas que aspiraban a representar al país en esta prestigiosa competencia internacional, reservada para destinos que constituyen ejemplos de excelencia turística y desarrollo sostenible, que serán un total de 600 a nivel global.

Los premios Best Tourism Villages fueron creados por ONU Turismo con el objetivo de identificar y promover pueblos rurales capaces de conservar sus valores culturales y naturales mientras generan oportunidades económicas, fortalecen sus tradiciones y mejoran la calidad de vida de sus habitantes mediante el turismo. “Esto se realiza hace 6 años y nosotros estuvimos a la espera de postular un destino tucumano. Sentíamos que este era el momento propicio para hacerlo y cuando recibimos la noticia, en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo, nos emocionamos mucho porque recordamos todo el trabajo que se hizo, desde el Ente, desde el municipio y por supuesto del apoyo que recibimos del Gobernador, Osvaldo Jaldo”, señaló Amaya.

“Con sus paisajes imponentes, su legado histórico, su producción artesanal, su gastronomía típica y una identidad profundamente arraigada en las tradiciones vallistas, Tafí del Valle representa una síntesis perfecta de aquello que distingue a Tucumán como destino turístico”, dijo también el presidente del Ente.

La nominación constituye además una oportunidad estratégica para proyectar la imagen de la provincia en los mercados internacionales, fortaleciendo su posicionamiento global y generando nuevas posibilidades de crecimiento para toda la cadena de valor turística.

La selección de Tafí del Valle entre los ocho representantes argentinos confirma el potencial de la provincia para competir en los escenarios más exigentes del turismo mundial y ratifica que la articulación entre el sector público y privado continúa generando resultados concretos. “Vimos que Tafí del Valle tenía una serie de condiciones que claramente podían hacerlo jugar en un primer nivel. Se trata de todo lo que tiene que ver con el paisaje, con la identificación que tiene el pueblo con su ciudad, las costumbres y la cultura precolombina”, expresó Viñuales.

Hasta diciembre, el destino tucumano atravesará distintas instancias de evaluación junto a localidades de todo el planeta, en busca de integrar el selecto grupo de los mejores pueblos turísticos del mundo. “Nos van a visitar al menos tres veces hasta el día de la elección, y no se descartan visitas sorpresa para verificar todo, desde el estado de los servicios hasta las políticas de conservación y sostenibilidad del pueblo”, contó Frías Silva.

“Más allá del resultado final, la nominación ya representa un logro histórico para Tucumán, que vuelve a mostrarse ante el mundo como una provincia que tiene todo: naturaleza, cultura, identidad y hospitalidad. Tucumán y Tafí del Valle ya ganaron”, completó la vicepresidenta del EATT.



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