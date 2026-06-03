Secuestraron a una periodista mexicana en plena transmisión de redes sociales

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de un portal de noticias, fue secuestrada por hombres armados que entraron violentamente en su casa en la madrugada. En 2017, asesinaron en su presencia a un colega y compañero sentimental.

3 de Junio de 2026 12:30hs

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de un portal de noticias del sur de Veracruz, fue secuestrada por hombres armados que entraron violentamente en su casa en la madrugada y cuyo ingreso quedó registrado en un video viralizado en redes sociales. Guzmán había fundado hace seis meses el portal digital Pulso Informativo del Sureste, que publica sobre la actualidad local principalmente a través de redes.

Las imágenes difundidas muestran a dos encapuchados con armas largas golpeando una puerta de aluminio con un mazo y forzando la entrada; tras ingresar, apuntaron a los ocupantes mientras un hombre dentro de la vivienda intento calmar la situación. En el clip se escucha a alguien gritar que hay un menor en la casa; el resto de la secuencia fue interrumpida y la grabación cortada.

Familiares denunciaron el rapto y la Fiscalía General del Estado abrió una investigación, enviando a la zona un equipo multidisciplinario para recabar pruebas. Además, fuerzas policiales y castrenses desarrollaron un operativo de seguridad con el objetivo de localizar a la comunicadora y detener a los responsables.

En un comunicado, la Fiscalía informó que mantiene la búsqueda y que comisionó fiscales, peritos y policías ministeriales para avanzar en las indagaciones. Guzmán estuvo vinculada sentimentalmente en el pasado con un colega que fue asesinado en 2017; aquella agresión también tuvo amplia cobertura en su momento.