Se presentó la temporada de nieve 2026

En el evento en el que se presentaron las principales propuestas y experiencias de centros de esquí de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego para la temporada invernal, Scioli destacó la calidad turística de Argentina y vaticinó una buena temporada de nieve. “Estamos con muy buenas perspectivas” sostuvo.

3 de Junio de 2026 10:40hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, presidió el lanzamiento de la temporada de nieve 2026, organizada junto a la Cámara Argentina de Esquí y Montaña y a la Cámara Argentina de Turismo, realizado en el auditorio del organismo público. Esta época del año es uno de los momentos más importantes para la actividad turística, en la medida en que moviliza a miles de viajeros, genera empleo y fortalece las economías regionales.

Scioli, quien también es presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), aseguró sobre la temporada: “Estamos con muy buenas perspectivas”. “Está todo nuestro equipo ocupado en generar demanda, movimiento de turismo interno”, agregó.

“Argentina es hoy un destino que va creciendo en ferias, congresos, convenciones y también en turismo deportivo. No esperamos a que vengan, salimos a presentar, a posicionar a nuestro país como un destino de calidad”, subrayó.

Además, el funcionario nacional expresó: “Argentina es un país valioso. Lo hacen valioso ustedes, la calidad de las inversiones, la gastronomía a la vanguardia mundial y una política de cielos abiertos que nos permite una conectividad histórica, batiendo todos los récords de nuestros aeropuertos”. “Cuando llega un turista, llega el trabajo. Y ustedes generan trabajo y divisas para el país”, señaló al referirse a la industria del esquí y su cadena de valor.

Por último, Scioli destacó que, por primera vez, “se realice en Argentina el campeonato mundial de los pueblos turísticos”, refiriéndose a la celebración de la ceremonia de reconocimiento del certamen Best Tourism Village que organiza ONU Turismo. “La Argentina, en la primera semana de diciembre, va a ser sede de la elección de los mejores pueblos del mundo”, dentro de los que se encuentran ocho destinos del país en competencia, según detalló.

Por su parte, Laura Teruel, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, agradeció el espacio “siempre abierto para el sector privado” ofrecido por la Secretaría. “Cada temporada de nieve representa mucho más que una propuesta turística. Significa trabajo, desarrollo, inversión, conectividad y oportunidades para mil familias y destinos de todo nuestro país”, puntualizó. Y agregó: “Tenemos centros de esquí en nuestro país de enorme calidad, paisajes únicos y servicios cada vez más profesionalizados”, a la vez que valoró la importancia de haber conseguido más conectividad aérea “para la Patagonia y el corredor cordillerano”.

También formó parte del encuentro Carlos Arana, presidente Cámara Argentina de Esquí y Montaña, quien detalló que la temporada arranca “con infraestructuras nuevas, con nuevas instalaciones y siempre con un criterio ambiental, social y de administración ética”. Con respecto a los costos ofrecidos al público, expresó: “Estamos un 30 por ciento por debajo de la tasa de inflación medida con base en 2024. Eso es muy importante y hace que podamos ser un poco más competitivos, de manera que esperamos tener una muy buena temporada”. Por último celebró las iniciativas para fomentar el turismo mediante promociones del Banco Nación.

Argentina cuenta con una oferta invernal diversa y de gran calidad, que combina nieve, naturaleza, gastronomía, aventura y bienestar, con propuestas para todos los públicos y en distintos puntos del país. El evento incluyó un espacio en el que un grupo de centros de esquí expusieron sus propuestas, promociones y nueva infraestructura para el inicio de la temporada. Entre ellos, Cerro Bayo, en Villa La Angostura, y Caviahue, en la localidad homónima, ambos en la provincia de Neuquén; Cerro Castor, en Ushuahia, Tierra del Fuego, Laderas, en El Bolsón, Río Negro; y Las Leñas, cercano a Malargüe, Mendoza.

En la jornada también participaron Sergio Álrvarez y Pablo Ciocchini, presidente y vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales; Pablo Torres García, presidente de Cerro Bayo; Carolina Ros Jones, vicepresidenta de Caviahue; Julián Rudolph, director de Laderas Cerro Perito Moreno; Julián Parga, jefe de Ventas de Las Leñas; y Florencia Begué, del área de Comunicación de Cerro Castor. También estuvieron presentes otras autoridades de turismo nacionales y provinciales; representantes del sector y de las cámaras empresarias, operadores y periodistas.



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