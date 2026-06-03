Para 2030, la IA consumirá el agua necesaria para las necesidades de 1.300 millones de personas

Según un informe de la ONU, su consumo de energía triplicará el consumo anual de casi 650 millones. El estudio critica las evaluaciones centradas solo en emisiones de carbono y propone medir además huella hídrica y huella terrestre

3 de Junio de 2026 12:39hs

La ONU alerta que el avance de la inteligencia artificial pone en riesgo recursos naturales esenciales para miles de millones de personas si no se regula su impacto ambiental. Un informe del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH) sostiene que desarrollar IA dentro de los límites planetarios es posible, pero requiere medición rigurosa, transparencia y responsabilidad compartida entre países y empresas.

Los autores proyectan que para 2030 el consumo de agua asociado a la IA igualará las necesidades anuales de 1.300 millones de personas, mientras que su demanda energética podría triplicar el consumo anual de casi 650 millones de personas. Esos cálculos sitúan a los centros de datos que alimentan la IA en la senda de consumir 945 teravatios-hora, una cifra comparable al consumo combinado de varios grandes países en desarrollo.

El estudio critica las evaluaciones centradas solo en emisiones de carbono y propone medir además huella hídrica y huella terrestre, porque cada kilovatio-hora utilizado por la IA genera impactos en agua y suelo vinculados a refrigeración, generación eléctrica e infraestructura. Los resultados muestran que las tres huellas no evolucionan de forma paralela: medidas que reducen carbono pueden multiplicar el uso de agua y el desgaste de terreno, con consecuencias locales adversas.

El informe advierte que una única métrica oculta compensaciones y puede trasladar la carga ambiental a regiones ya con estrés hídrico o presión sobre la tierra. Ya en 2025, los centros de datos consumieron 448 teravatios-hora; a ese ritmo, su impacto infraestructural exige políticas públicas y prácticas industriales que prioricen la evaluación integral y la mitigación de efectos fuera de la balanza del carbono.