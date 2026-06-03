Messi se convierte en el primer futbolista en ganar el premio Princesa de Asturias a título individual

El jurado valoró la carrera de Messi por su talento y su trayectoria, además de destacar su trabajo solidario con niños en situación de vulnerabilidad.

3 de Junio de 2026 13:55hs

Mientras se entrena con la Selección argentina de cara al amistoso del sábado frente a Honduras, Lionel Messi fue distinguido en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. La Fundación Princesa de Asturias otorgó el galardón tras la deliberación de un jurado que evaluó candidaturas de una docena de países.

El comité, presidido por la nadadora paralímpica Teresa Perales, valoró la carrera de Messi por su talento y su trayectoria, además de destacar su trabajo solidario con niños en situación de vulnerabilidad. Entre los argumentos, el jurado señaló la constancia, la humildad y el compromiso con el juego colectivo como rasgos definitorios de su trayectoria deportiva.

La Fundación Leo Messi, creada en 2007, ocupó un lugar central en la evaluación: sus proyectos en educación, salud e inclusión social fueron citados como prueba del aporte del futbolista fuera de las canchas. Ese enfoque filantrópico fue uno de los elementos que inclinaron la balanza a favor del rosarino.

La distinción tiene además un peso histórico para el fútbol: es la primera vez que un jugador recibe el premio de forma individual. Messi sucede a Serena Williams, ganadora en 2025, y amplía una lista de galardonados que incluye a figuras internacionales del deporte.