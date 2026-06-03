Ford Argentina despliega su portfolio en Agroactiva 2026 como sponsor oficial

"Somos sponsors oficiales de la muestra y queremos siempre es estar junto al 'campo'. Ford hace 110 años que está en el país, con la Ranger que cumple 30 años de producción en la Argentina. Acá tenemos una pista de manejo para hacer pruebas de manejo, y mañana y pasado vamos a tener clínicas, para enseñarle a la gente cómo manejar la Ranger", anticipó Pablo López, gerente general de Marketing de Ford Argentina, en nuestro estudio móvil en la mayor muestra a cielo abierto de la Argentina

3 de Junio de 2026 10:00hs

Ford Argentina dice presente como sponsor oficial de Agroactiva 2026 y reafirma su vínculo histórico con el campo. Del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, la marca despliega un espacio diseñado para que los visitantes experimenten de primera mano la tecnología, la robustez y la versatilidad de su gama de productos.

En su espacio exclusivo Ford Pro, recibe a sus clientes comerciales para exhibir la expansión de la familia Ranger a través de las nuevas versiones CS XL y XL AT, como representantes de las siete opciones recientemente incorporadas a su portfolio. Además, la automotriz expone la familia de pick-ups más completa del mercado, destacando la Nueva Generación de Ranger, la Maverick Tremor y la línea Raptor, acompañadas por la Everest, la SUV grande de 7 asientos más potente de su categoría.

Ford Pro Y Las Nuevas Herramientas De Trabajo

Consolidando su propuesta de soluciones comerciales, Ford Pro recibe a los visitantes en un sector exclusivo del stand para presentar la expansión de la familia Ranger. Se trata de siete nuevas versiones lanzadas hace apenas semanas, pensadas para responder a las exigencias del suelo argentino y cubrir todas las necesidades del usuario agropecuario y de f lotas:

• Ranger XL Cabina Simple Manual (4x2 y 4x4)

• Ranger XL Cabina Chasis Manual (4x4)

• Ranger XL Doble Cabina Manual (4x2 y 4x4)

• Ranger XL Doble Cabina Automática de 6 marchas (4x2 y 4x4)

Junto a ellas, se exhibirá la Transit Van L2H3 AT, el vehículo comercial más moderno, seguro y versátil del mercado.

Raza Fuerte y Everest: potencia, tecnología y versatilidad todoterreno

A la par de la propuesta comercial, los asistentes podrán conocer toda la gama de vehículos de la marca. En el stand se exhibirá la familia de pick-ups más completa del mercado, destacando la Nueva Generación de Ranger, Maverick Tremor —que combina un rendimiento sobresaliente con capacidades o-road únicas en su clase— y las deportivas Ranger Raptor y F-150 Raptor.

Además, estará presente la Everest, la SUV grande de 7 asientos más potente del mercado, que ofrece la misma combinación de versatilidad, tecnología, capacidad y performance que permitieron a la Ranger redefinir el segmento de pick-ups medianas.

Beneficios Y Actividades Exclusivas

Para vivir la robustez en primera persona, Ford invita a los visitantes a su O-Road Campus, una pista de pruebas diseñada especialmente para desafiar la versatilidad de sus modelos. En este circuito, el público podrá comprobar en acción el desempeño y las capacidades de la Ranger (en sus versiones XL AT, Limited+ y Raptor), Maverick Tremor, Everest, Bronco Sport, Bronco V6, F-150 Raptor y F-150 Tremor.

Los usuarios de Ford App contaran con el sistema FastPass, que les permitirá acceder a las pruebas de manejo de manera prioritaria y sin hacer filas. También podrán acceder a clínicas de manejo o-road exclusivas para clientes Raza Fuerte que se desarrollarán los días 4 y 5 de junio en tres turnos: 11, 14 y 16 hs. Las jornadas finalizarán con una propuesta gastronómica y regalos. Los interesados podrán inscribirse a través del siguiente link: https://www.ford.com.ar/agroactiva/.

Posventa, Servicio Móvil y Tienda Ford

En su estacionamiento exclusivo, Ford Posventa pone a disposición Servicio Móvil. Equipado con herramientas de última generación y repuestos originales, técnicos especializados del concesionario local realizarán servicios de mantenimiento preventivo sin necesidad de turno previo. De esta manera, los clientes podrán optimizar su tiempo y además beneficiarse de importantes descuentos y opciones de financiación, disfrutando de la feria con total tranquilidad mientras su vehículo es atendido. Bajo la premisa “Con vos todo el camino”, esta propuesta conectada prioriza la comodidad y el tiempo de los usuarios.

Asimismo, Tienda Ford —la plataforma oficial de e-commerce de la compañía— se suma a la experiencia con un espacio destacado en el stand principal. Allí, los visitantes pueden informarse de forma directa con un asesor experto sobre piezas y accesorios de la marca, accediendo a bonificaciones y obsequios especiales con su compra.

Como parte de este ecosistema digital, quienes utilicen la Ford App encontrarán una invitación especial con el detalle de todas estas acciones en la sección de beneficios, simplificando y personalizando su paso por la muestra agrícola.

Con estas iniciativas, Ford Argentina reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes en cada etapa del camino, transformando la posventa en una experiencia transparente, ágil y diseñada a la medida de sus necesidades.