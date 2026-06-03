Evacuaron la Universidad de Mar del Plata por una amenaza

Ocurrió el martes por la tarde, tras recibirse un correo electrónico que anunciaba la colocación de explosivos en el complejo Manuel Belgrano y amenazaba con un ataque armado.

3 de Junio de 2026 12:11hs

La Universidad Nacional de Mar del Plata fue evacuada el martes por la tarde tras recibir un correo electrónico que anunciaba la colocación de explosivos en el complejo Manuel Belgrano y amenazaba con un ataque armado. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia y ordenaron la salida ordenada de estudiantes, docentes y personal administrativo y nodocente.

El mensaje, según fuentes de la casa de estudios, provenía de una persona que se identificó como militante de ultraderecha y contenía referencias neonazis. En el texto, el remitente aseguró que detonaría los artefactos y que luego acudiría armado al lugar para disparar y atropellar a quienes intentaran escapar.

Por precaución, se suspendieron las actividades académicas y administrativas en todas las facultades del predio; la Delegación de Explosivos quedó a cargo de las inspecciones y de los peritajes destinados a comprobar la veracidad de la amenaza. Las unidades académicas de Ciencias de la Salud, Trabajo Social, Psicología y Humanidades comunicaron la interrupción de sus tareas programadas.

En un comunicado institucional, la UNMdP confirmó la recepción de la amenaza y subrayó que la prioridad fue resguardar a la comunidad educativa. Las fuerzas de seguridad se desplegaron en el campus y trabajaron según los procedimientos habituales para este tipo de incidentes.