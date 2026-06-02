Vuelve una tradición con sabor a historia: Festival Mate de Té 2026

En la provincia de Entre Ríos; la localidad de San José, se prepara para revivir una de sus celebraciones más queridas, donde los aromas cítricos, los sabores de nuestra tierra y los encuentros entre sanjosesinos y visitantes vuelven a ser protagonistas. Una fiesta para compartir historias, tradiciones y experiencias que forman parte de nuestra identidad cultural.

2 de Junio de 2026 11:34hs

Por Ricardo Seronero

El próximo domingo 14 de junio, el histórico Festival Mate de Té llega al Establecimiento Miel Dorada, en Barrio El Perucho Verne, para disfrutar de una tarde al aire libre rodeada de naturaleza, producción local, cultura y tradiciones que siguen vivas generación tras generación.

La experiencia comienza a las 13:30 h con una bicicleteada guiada desde la Oficina de Turismo hasta Miel Dorada, recorriendo algunos de los paisajes más característicos de San José junto al acompañamiento de la Dirección de Tránsito.

Desde las 14:00 h, el predio abrirá sus puertas para compartir una jornada llena de propuestas para toda la familia. Quienes se animen podrán participar del tradicional Concurso de Mate de Té y poner a prueba sus recetas en una celebración que rescata saberes y costumbres transmitidas a lo largo del tiempo. Como siempre la actividad es libre y gratuita.

La música y la danza también serán parte de la fiesta con las presentaciones de: Ballet Pasión Folclórica, Monos en Jeep, Ritmo Inmigrante y Dúo Caminos.

Además, habrá feria de emprendedores y productores locales. Quienes deseen participar pueden comunicarse al 3447 595426.

Historia, sabores, naturaleza y cultura se encuentran en una nueva edición del Festival Mate de Té. Una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces, compartir momentos únicos y disfrutar de una experiencia que distingue a San José.



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