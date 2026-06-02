Rizobacter extendió vencimientos hasta 2029 tras alcanzar adhesión mayoritaria en su canje de USD 42,68 millones

La compañía completó su segunda operación consecutiva en el mercado de capitales y continúa avanzando en la adecuación de su perfil financiero.

2 de Junio de 2026 08:27hs

Rizobacter Argentina S.A. informó que su oferta de canje de Obligaciones Negociables Series IX y X (integradas por las Clases A y B de cada emisión), por un monto aproximado de USD 42,68 millones, alcanzó una adhesión mayor al 86%, superando el umbral requerido para su implementación.

La operación habilita la emisión de las nuevas Obligaciones Negociables Serie XI (estGructurada en Clases A, B y C), con tasa del 9% anual y vencimiento el 3 de septiembre de 2029.

“Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio”, señaló Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina.

La propuesta de canje contempla además un pago inicial para los adherentes equivalente al 20% del capital previsto para el próximo 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.

Se trata de la segunda operación consecutiva completada exitosamente por la compañía en el mercado de capitales. Semanas atrás, Rizobacter había alcanzado una adhesión superior al 75% en el canje correspondiente a la ON Serie VIII Clase B, por aproximadamente USD 3,8 millones, extendiendo vencimientos hasta septiembre de 2029.

Ambas operaciones forman parte de una estrategia integral orientada a extender plazos, mejorar previsibilidad y consolidar una estructura financiera más sostenible hacia los próximos años.

En paralelo, la compañía ya alcanzó acuerdos en términos similares con una parte sustancial de las entidades bancarias con las que opera, dentro del mismo esquema de adecuación y extensión de vencimientos financieros.