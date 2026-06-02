Mataron a tiros a un comisario de la Policía bonaerense

Ocurrió cuando delincuentes intentaron robarle la camioneta a Diego Fernando Ponce (46), que estaba de franco y se dirigía a buscar a su hija a una clase de inglés en una Ford EcoSport cuando fue abordado.

2 de Junio de 2026 12:01hs

Un comisario de la Policía bonaerense fue asesinado a tiros la noche del lunes en González Catán, partido de La Matanza, cuando delincuentes intentaron robarle la camioneta. La víctima, identificada como Diego Fernando Ponce, de 46 años, estaba de franco y se dirigía a buscar a su hija a una clase de inglés en una Ford EcoSport cuando fue abordado.

El ataque se produjo en la intersección de Apipé, Obligado y Zufriategui. Según las primeras averiguaciones, cuatro motochorros intentaron sustraerle el vehículo; Ponce se identificó como agente y se produjo un intercambio de disparos en el que resultó gravemente herido.

Vecinos socorrieron al comisario, le colocaron un trapo para contener la hemorragia y lo llevaron de urgencia a la Unidad de Pronta Atención 29 ante la demora en la respuesta de los servicios. El personal médico realizó maniobras de reanimación pero Ponce ingresó sin signos vitales y su fallecimiento se confirmó poco después.

La Fiscalía de Homicidios de La Matanza quedó a cargo de la instrucción; peritos y efectivos trabajaron en la escena y revisaron cámaras de seguridad para reconstruir el hecho. Los agresores permanecen prófugos y la investigación busca determinar si el móvil fue exclusivamente el robo o si existieron otras causas.