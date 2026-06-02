León XIV nombró por primera vez a una mujer para uno de los principales cargos en el Vaticano

María Montserrat Alvarado, mexicana, será la primera mujer laica en dirigir en solitario un dicasterio de la Curia romana, el de Comunicaciones.

2 de Junio de 2026 10:17hs

El papa León XIV designó a María Montserrat Alvarado como nueva responsable del departamento de comunicaciones del Vaticano. La ejecutiva mexicana, actual presidenta y directora de operaciones de un servicio de noticias católico, asumirá formalmente el cargo el 1 de noviembre, según informó la Santa Sede.

Alvarado será la primera mujer laica en dirigir en solitario un dicasterio de la Curia romana. El nombramiento supone un avance respecto a incorporaciones previas de mujeres y laicos en puestos de responsabilidad dentro del gobierno vaticano y sitúa a una mujer al frente de la estructura que coordina radio, televisión, prensa y medios digitales de la Santa Sede.

Nacida en Ciudad de México y formada en Estados Unidos, Alvarado afirmó que recibe la designación con el deseo de servir al Papa en el inicio de su pontificado. La Santa Sede valoró el nombramiento como continuidad del proceso de reforma y renovación de la Curia promovido por el pontífice.

Alvarado reemplaza en el cargo a Paolo Ruffini, nombrado en 2018 como primer prefecto laico de la Curia. En los meses previos, el papa también había ubicado a mujeres en puestos relevantes de la administración vaticana y criticado la persistencia de una mentalidad chauvinista en la Iglesia.