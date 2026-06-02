Jujuy presente en la Asamblea del CFT-Consejo Federal de Turismo en Mendoza

"Para Jujuy es importante participar activamente de estos espacios de construcción federal, donde se definen líneas de trabajo que impactan directamente en el desarrollo de los destinos. Seguimos impulsando una agenda que prioriza la promoción, la calidad de los servicios y la generación de oportunidades a través del turismo como motor de crecimiento", expresó el ministro Federico Posadas.

2 de Junio de 2026 11:25hs

Por Ricardo Seronero

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, y el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, estuvieron presentes en la 176° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT), realizada el 29 de mayo en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit de Mendoza.

El encuentro reunió a los responsables de las carteras turísticas de todo el país junto al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y referentes del sector privado y aeronáutico.

"Para Jujuy es importante participar activamente de estos espacios de construcción federal, donde se definen líneas de trabajo que impactan directamente en el desarrollo de los destinos. Seguimos impulsando una agenda que prioriza la promoción, la calidad de los servicios y la generación de oportunidades a través del turismo como motor de crecimiento", expresó el ministro Federico Posadas.

Temporada invernal, conectividad y promoción de destinos en la agenda del CFT

La jornada arrancó con una batería de anuncios nacionales: el lanzamiento de la Guía YPF de Gastronomía, Hotelería y Turismo, la incorporación de Argentina a la guía Michelin 2027 y la presentación de Visit, un planificador digital de viajes.

También se expusieron estadísticas turísticas nacionales y un relevamiento de rutas de interés elaborado por Vialidad Nacional. La temporada invernal 2026 concentró buena parte del debate. Aerolíneas Argentinas y JetSMART presentaron sus proyecciones de vuelos y frecuencias para los próximos meses, y el Banco Nación expuso líneas de financiamiento orientadas al turismo de invierno.

El cierre del Aeropuerto Internacional de Ezeiza también estuvo en agenda por su impacto directo en la conectividad del país.

En el tramo final de la asamblea se anunciaron los Mejores Pueblos Turísticos de Argentina 2026 y los candidatos nacionales al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, reconocimiento internacional a destinos rurales con identidad cultural y patrimonial. La presencia de Jujuy en estos espacios federales es parte del trabajo continuo de la provincia para que sus destinos tengan visibilidad e incidencia en la agenda turística nacional.



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