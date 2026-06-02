Diputado Hartfield (LLA): "Si uno mira los indicadores, estamos en máximos históricos de actividad"

"En principio puede ser heterogéneo porque había sectores que estaban muy manipulados por la inflación y un dólar muy alto, y había sectores que estaban muy pisados. Es lógico que en esta primera etapa de reordenamiento vengan muchas inversiones pensando en el largo plazo, sobre todo energía, que a veces requieren mucho tiempo. Este Gobierno se encargó sobre todas las cosas de ordenar las cuentas sin incumplir un solo contrato, pensando en la confianza. Esto no pasó nunca en la historia", afirmó.

2 de Junio de 2026 09:24hs

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