Presidenciales en Colombia: quedó primero el ultraderechista de la Espriella, pero habrá balotaje

El opositor sumó 10.342.932 sufragios, contra 9.677.533 de Iván Cepeda, de Pacto Histórico. La segunda vuelta será el 21 de junio.

1 de Junio de 2026 10:12hs

Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo la mayor cantidad de votos en la jornada electoral de este domingo en Colombia, por delante de Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Según la Registraduría Nacional, con más del 99% de las mesas escrutadas Espriella sumó 10.342.932 sufragios, cifra insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta y evitar una segunda vuelta.

Iván Cepeda quedó en segundo lugar con 9.677.533 votos y disputará la presidencia en el balotaje del 21 de junio. En esa cita se definirá quién sucederá a Gustavo Petro al frente del Ejecutivo colombiano. En tercer puesto se ubicó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 1.637.134 votos.

Las elecciones contaron con el acompañamiento de más de veinte organizaciones y alrededor de 1.500 observadores internacionales, que supervisaron el desarrollo y el conteo. Además de los principales contendientes, la lista de aspirantes incluyó figuras como Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras y Miguel Uribe Londoño, entre otros.

Tras conocerse los resultados, el presidente argentino Javier Milei felicitó a Espriella y valoró la jornada como una muestra del deseo de cambio en Colombia, al tiempo que expresó su confianza en que el país retomará una orientación política distinta si se repite este resultado en la segunda vuelta.