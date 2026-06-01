Massey Ferguson presenta nuevos productos centrados en la mejora de la eficiencia y la rentabilidad

Con soluciones de conectividad en tiempo real Massey Ferguson presenta en Agroactiva 2026 nuevos productos centrados en la mejora de la eficiencia y la rentabilidad en el sector

1 de Junio de 2026 11:00hs

Santa Fe, donde recibirá a productores y visitantes en el stand 196B con una propuesta enfocada en tecnología, conectividad y soluciones integradas orientadas a potenciar la productividad y optimizar la rentabilidad de las operaciones agrícolas.

La marca será además Tractor Oficial, un reconocimiento que por primera vez incorpora la megamuestra a cielo abierto y que tendrá como protagonista al Massey Ferguson 8S, uno de los modelos más innovadores de la compañía, en el marco de una exposición que reunirá a más de 270.000 visitantes y a las principales empresas del sector.

En un contexto donde el productor enfrenta el desafío de maximizar cada recurso y mejorar la eficiencia operativa, la marca exhibirá desarrollos pensados para simplificar la gestión, perfeccionar procesos y acompañar la toma de decisiones a través de tecnologías de automatización, conectividad en tiempo real y agricultura de precisión aplicadas a distintas escalas productivas.

En esta edición, Massey Ferguson fortalecerá su apuesta en el mercado argentino con el lanzamiento de tres nuevas series de tractores, concebidas como tres nuevas formas de entender lo que viene para el campo: MF 5M, productividad; MF 7S, potencia; y MF 9S, evolución tecnológica aplicada a las operaciones de alta exigencia. Desarrolladas para responder a las distintas necesidades del productor, las nuevas líneas aportan mayor eficiencia, versatilidad y rendimiento en cada tipo de operación. La propuesta se completará con soluciones para cosecha, pulverización y producción ganadera, integrando tecnología, conectividad y eficiencia aplicada a cada escala productiva.

“Nuestro objetivo es evolucionar la experiencia del productor y transformar la información en decisiones más eficientes dentro del campo. Ofreceremos un ecosistema integral que conecta maquinaria, tecnología y servicios para generar resultados concretos en productividad y rentabilidad”, destaca Breno Cavalcanti, Director de Marketing de Massey Ferguson para Sudamérica.

Con una propuesta alineada a los nuevos desafíos productivos del agro, Massey Ferguson presentará soluciones desarrolladas para acompañar las distintas maneras de trabajar el campo, combinando tecnología, conectividad y eficiencia aplicada con el objetivo de maximizar el rendimiento, optimizar recursos y potenciar la rentabilidad de las operaciones.

En materia de agricultura de precisión y conectividad embarcada, la marca exhibirá soluciones aplicadas en la serie MF 5M modelos que incorporan tecnologías como piloto automático y conectividad en tiempo real para mejorar la previsibilidad y el rendimiento de las operaciones.

Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los profesionales agrícolas, cualquiera que sea su negocio y sus trabajos, el MF 7S es ideal para su uso en una variedad de aplicaciones, desde agricultura mixta hasta negocios agrícolas y servicios a terceros. Combina potencia, tecnología y confort para ofrecer máxima eficiencia en tareas exigente del agro, con motores Agco Power de hasta 210 hp y transmisión Dyna VT o Dyna 6.

Para operaciones de gran escala, Massey Ferguson presentará el MF 9S, la serie de tractores más potente de la marca. Diseñado para grandes productores y contratista que buscan máxima potencia, conectividad y confort, con hasta 425 hp, y tecnología de agricultura de precisión de ultima generación.

En cosecha, el protagonismo estará puesto en la Serie Trident™? con sus modelos de cosechadoras axiales MF 9695, MF 9795 y MF 9895, una línea revolucionaria de cosechadoras que satisface las necesidades del productor con la resistencia y confiabilidad de los productos Massey Ferguson

En pulverización, la marca llevará el MF 500R, equipado con tecnologías de automatización y control inteligente que permiten maximizar la precisión de aplicación, minimizar superposiciones y reducir desperdicios de insumos e impacto ambiental, incluso en ventanas operativas reducidas.

La propuesta se completará con el tractor MF 3700 recientemente presentado en el mercado y soluciones para henificación y nutrición animal, orientadas a optimizar la calidad del alimento conservado, mejorar los tiempos de trabajo y aportar mayor eficiencia a los sistemas ganaderos.

“Hoy el productor demanda herramientas que aporten mayor eficiencia, previsibilidad y respaldo operativo. Nuestra presencia en la muestra busca acompañar la dinámica del sector mediante tecnologías y soluciones que agregan valor real al trabajo diario y contribuyen a la rentabilidad del negocio”, resalta Victoria Intanno, Gerente Comercial de Massey Ferguson para Hispanoamérica.

En línea con esta visión, Massey Ferguson también exhibirá FarmENGAGE, la plataforma digital que permite monitorear y administrar en tiempo real toda la flota agrícola, incluso equipos de distintas marcas, desde un único entorno. La herramienta integra información agronómica y operativa para mejorar la planificación, optimizar el uso de combustible e insumos y aportar mayor previsibilidad a la operación.

De esta manera, Massey Ferguson reafirma su compromiso con el desarrollo de una agricultura cada vez más eficiente, conectada y sustentable, acercando soluciones integradas que combinan innovación, tecnología y respaldo operativo para acompañar la transformación del productor argentino y los nuevos desafíos del campo.