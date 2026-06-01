Los patentamientos de autos cayeron 25% en la estimación interanual de mayo

En el acumulado enero-mayo las cifras permanecen por debajo del promedio del año anterior: se registraron 247.187 patentamientos, un 9,7% menos que los 273.819 del mismo periodo de 2025.

1 de Junio de 2026 13:06hs

El mercado automotor volvió a mostrar una caída en mayo: se patentaron 41.921 vehículos 0 km, una baja del 25,6% respecto a mayo de 2025 y del 12,2% frente a abril, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En la comparación interanual esto significa 14.398 unidades menos que las 56.319 registradas el año pasado; respecto del mes anterior la retracción también fue notable frente a las 47.564 anotadas en abril.

En el acumulado enero-mayo las cifras permanecen por debajo del promedio del año anterior: se registraron 247.187 patentamientos, un 9,7% menos que los 273.819 del mismo periodo de 2025. La trayectoria del mercado refleja una tendencia a la desaceleración que se mantiene desde hace varios meses.

Desde la conducción de ACARA describen un cuadro de demanda cautelosa y muy selectiva, donde los compradores demoran o filtran más las decisiones de compra. Además, la llegada de nuevas marcas y modelos reordenó la oferta y modificó la composición del mercado, aumentando la competencia entre concesionarios.

Los representantes del sector pidieron avanzar sobre restricciones que afectan la actividad, entre ellas la elevada carga impositiva —que supera la mitad del valor del vehículo—, las tasas de financiación y los costos bancarios vinculados a las operaciones comerciales. Además subrayaron que, en un contexto de mayor competencia, el respaldo comercial y el servicio de posventa ganan peso en la evaluación de los compradores.