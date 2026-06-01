La cocina neuquina tendrá un nuevo ciclo de mujeres chefs

El restaurante Dustan, distinguido con el Sello de la Gastronomía Neuquina, lanzará un ciclo de cenas de pasos que reunirá a cocineras de distintas localidades de la provincia junto con el chef embajador Cristian Alfaro.

1 de Junio de 2026 12:43hs

Por Ricardo Seronero

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales acompañará una nueva propuesta gastronómica que busca poner en valor la identidad culinaria neuquina, los productos regionales y el trabajo de mujeres cocineras de la provincia.

Se trata del ciclo “Mujeres Cocinan”, que se desarrollará en Dustan, el restaurante de La Herradura Suites, espacio distinguido con el Sello de la Gastronomía Neuquina y que cuenta además con Cristian Alfaro como Chef Embajador de la Gastronomía Neuquina.

La primera edición se realizará el 5 de junio a las 21 y tendrá como protagonistas a las chefs Rossi Medel y Graciela “Gachi” Caffa, junto con Cristian Alfaro como anfitrión de la experiencia gastronómica.

La propuesta contempla cenas de pasos que se desarrollarán cada dos semanas, convocando a distintas cocineras y referentes gastronómicos de la provincia en un formato orientado a promover el intercambio culinario, la cocina regional y el uso de productos identitarios neuquinos.

Entre las chefs invitadas para las próximas fechas se encuentran Eliana Gil, Jorgelina Esper, Micaela Dilena, Cato Farías, Kary Fensel y Brenda Ottonelli, entre otras cocineras vinculadas al desarrollo de la gastronomía regional.

Desde la organización adelantaron que los menús estarán atravesados por ingredientes representativos de la cocina neuquina, como chivo, trucha, cordero, hongos y productos de estación, buscando construir experiencias gastronómicas conectadas con el territorio y las identidades locales.

El ciclo se enmarca en una estrategia más amplia impulsada desde la Provincia para fortalecer la gastronomía como producto turístico, promoviendo la articulación entre cocineros, productores, prestadores y espacios gastronómicos que trabajan con identidad regional.

Desde el ministerio destacaron que la gastronomía neuquina se ha consolidado en los últimos años como uno de los ejes de diferenciación turística de la provincia, integrando producción local, cultura, paisaje y experiencias vinculadas al territorio.

Asimismo, remarcaron la importancia de seguir generando espacios donde las mujeres cocineras puedan visibilizar su trabajo, compartir saberes y fortalecer redes dentro del sector gastronómico provincial.

El Sello de la Gastronomía Neuquina forma parte de las políticas públicas impulsadas por la Provincia para reconocer y acompañar a establecimientos, cocineros y proyectos que trabajan con identidad territorial, productos locales y calidad gastronómica, fortaleciendo el desarrollo turístico y cultural de Neuquén.

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