Femicidio de Agostina Vega: "Siempre Garzón es el fiscal que se encarga de investigar las causas que involucran al poder"

"Cada vez que Córdoba tiene un escándalo nacional que salpica al poder, siempre son los fiscales del poder los que toman la causa para que nunca llegue al cogote de los funcionarios. Siempre los mismos estudios jurídicos. El mismo fiscal Iván Rodríguez que liberó a Barrelier el año pasado cuando se escapó una chica desnuda de la misma casa donde descuartizaron a Agostina, a fin de año lo nombraron en la Procuración Penitenciaria. Hace 28 años que están en el poder los mismos de siempre. Son los dueños de todo y se manejan con impunidad", clamó el senador nacional Luis Juez.

1 de Junio de 2026 08:42hs

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