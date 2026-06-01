El Gobierno postergó otra vez el aumento de impuestos en la venta de combustibles

La decisión responde, según el decreto, a la necesidad de evitar un mayor traslado al precio de las naftas y el gasoil y, con ello, desacelerar la presión sobre la inflación.

1 de Junio de 2026 13:35hs

El Gobierno postergó hasta el 1 de julio el aumento de los impuestos que gravan la venta de combustibles líquidos y el dióxido de carbono. La medida, firmada por el Presidente, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, fue publicada hoy en el Boletín Oficial y difiere el ajuste que debía entrar en vigencia esta semana.

La decisión responde, según el decreto, a la necesidad de evitar un mayor traslado al precio de las naftas y el gasoil y, con ello, desacelerar la presión sobre la inflación. En el corto plazo, la postergación busca contener el impacto en los bolsillos de los consumidores, en un contexto en el que el rubro Transporte registró fuertes aumentos en mediciones recientes del IPC.

La caída en las ventas de combustibles también influyó en la resolución. En abril se despacharon 1.333.298 metros cúbicos en todo el país, una baja interanual y mensual que profundizó la retracción comercial. Mientras los combustibles de alta gama mostraron signos de recuperación, los productos más demandados, como la nafta súper y el diésel Grado 2, registraron retrocesos.

El Ejecutivo ya había pospuesto previamente partes de esta actualización tributaria, incluida una demora en mayo tras un aplazamiento en abril. El ajuste pendiente acumula trimestres de 2024, todo 2025 y la inflación de los primeros tres meses de 2026, equivalente a 9,4%, cuyo traslado quedó ahora diferido hasta el próximo mes.