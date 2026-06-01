Cinco muertos y dos heridos por una explosión en una estación aeroespacial

La planta afectada (Hanwha Aerospace) se dedica a investigación y desarrollo de tecnologías vinculadas a sistemas aeroespaciales y armamento, incluida la producción de propulsores para cohetes.

1 de Junio de 2026 13:42hs

Hanwha Aerospace confirmó que una explosión en su planta de Daejeon dejó cinco muertos y dos heridos, informó la jefatura de bomberos de la ciudad. El siniestro se registró a las 11 de la mañana local, equivalente a la noche anterior en Argentina, y movilizó a equipos de emergencia al complejo ubicado a unos 150 kilómetros al sur de Seúl.

Las autoridades locales comunicaron la cifra de víctimas sin dar por el momento más detalles sobre su identidad o estado de los heridos. La empresa y los bomberos continúan las tareas en el lugar para determinar el alcance exacto del incidente y asegurar la zona.

La planta afectada se dedica a investigación y desarrollo de tecnologías vinculadas a sistemas aeroespaciales y armamento, incluida la producción de propulsores para cohetes. Hanwha Aerospace es conocida por fabricar sistemas de artillería y componentes para la industria de defensa.

En una rueda de prensa, el director ejecutivo de la compañía indicó que la explosión podría haberse originado durante una operación de limpieza de herramientas usada en la fabricación de propulsores, cuando residuos explosivos persisten en los equipos y deben ser eliminados mediante procedimientos específicos. Las investigaciones sobre las causas continúan abiertas.