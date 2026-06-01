AVIABUE consolidó su protagonismo en Mendoza

La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires-AVIABUE desplegó una fuerte presencia institucional en el principal encuentro anual de los agentes de viajes de todo el país, organizado por FAEVYT. “Estamos muy conformes con la alta convocatoria de nuestros asociados y el objetivo es que el próximo año se sumen muchos más”, destacó Manzotti, proyectando desde ya una apuesta aún mayor para la próxima edición. El Congreso dejó en claro que el turismo argentino continúa en movimiento, apostando a la capacitación, la innovación y el trabajo conjunto como pilares para su desarrollo.

1 de Junio de 2026 13:32hs

Por Ricardo Seronero

Una numerosa delegación de socios participó activamente de las conferencias, capacitaciones y espacios de intercambio profesional en el 51ª Congreso Argentino de los Agentes de Viajes-FAEVYT realizado en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza, un evento que convocó a casi 2300 profesionales del sector.

Encabezada por su presidente, Adrián Manzotti, junto a miembros de la Comisión Directiva, la comitiva enfocó su agenda en fortalecer vínculos con colegas de todo el país, debatir los desafíos actuales del sector y trazar alianzas estratégicas para el crecimiento del turismo nacional.

“Estamos muy conformes con la alta convocatoria de nuestros asociados y el objetivo es que el próximo año se sumen muchos más”, destacó Manzotti, proyectando desde ya una apuesta aún mayor para la próxima edición.

Debates clave y Networking

Uno de los puntos altos de las jornadas fue el taller sobre turismo estudiantil, liderado por Manzotti y Pablo Wolowski (prosecretario de la entidad). Como referentes del segmento, analizaron la coyuntura de la actividad y moderaron un debate que despertó un notable interés entre los asistentes.

En paralelo, las distintas comisiones de trabajo de la asociación mantuvieron reuniones clave para avanzar en el diseño de los programas de capacitación y las iniciativas que se implementarán durante los próximos meses.

El marco del Congreso también propició el encuentro social: AVIABUE reunió a sus miembros en un almuerzo de camaradería en el Club Regatas de Mendoza, consolidando los lazos internos y el espíritu colaborativo de la entidad.

Inmersión técnica y formación de futuro

Tras el cierre de las deliberaciones, la entidad organizó un full day exclusivo para que sus asociados conozcan los principales atractivos mendocinos. El itinerario incluyó visitas al Parque General San Martín, al Cerro de la Gloria y un encuentro con autoridades y productores de Maipú —cuna del enoturismo— para interiorizarse en el desarrollo productivo local, concluyendo con una degustación en dos destacadas bodegas.

Una de las apuestas más valoradas de la institución fue la comitiva de 22 estudiantes de tercer año del Instituto de Formación Superior en Turismo (IFSET), quienes vivieron una experiencia de inmersión total en los pasillos de la cumbre sectorial.

Con este despliegue, la asociación que representa a las agencias de viajes porteñas reafirmó su compromiso histórico con la capacitación continua, el networking profesional y el respaldo a las nuevas generaciones que liderarán el futuro de la actividad turística argentina.

Desde AVIABUE expresamos nuestro sincero agradecimiento a la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo (AMAVYT), entidad anfitriona, por su cálida recepción en la provincia.

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