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Asesinato de Agostina Vega: "Para mí no es un crimen espontáneo, yo veo un componente sexual"

"En el caso de Agostina me llamó la atención la cantidad de goteras que apareció desde el primer momento. Es muy raro que una persona que se dedica al secuestro la tenga desnuda. Desnuda me da un componente muy típico de un delincuente sexual. Barrelier tenía tres mujeres que habían hablado de abuso y no se animaban de denunciarlo por miedo por el probable apoyo político que tendría. Yo aconsejaría que sigan excavando en ese gran predio", enumeró Laura Quiñones Urquiza, perfiladora criminal.
1 de Junio de 2026 09:47hs
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