Agrometal anticipa en AgroActiva una nueva alianza estratégica para ampliar su propuesta tecnológica

La compañía presentará oficialmente en AgroActiva una nueva alianza estratégica vinculada a soluciones tecnológicas para el agro, incorporando nuevas herramientas orientadas a productividad, eficiencia y servicios para el productor argentino.

1 de Junio de 2026 12:07hs

Del 3 al 6 de junio, Agrometal volverá a decir presente en AgroActiva con una de las propuestas más amplias de la exposición, exhibiendo su línea completa de productos, la nueva sembradora APX-L y anticipando además una nueva etapa para la compañía: la presentación oficial de una alianza estratégica que abrirá una nueva unidad de negocio vinculada a tecnología aplicada al agro.

Agrometal volverá a posicionarse como uno de los puntos destacados de AgroActiva, con un amplio catálogo de productos y soluciones orientadas a acompañar las nuevas demandas del productor.

La nueva alianza será presentada oficialmente el jueves 4 de junio a las 15:30 hs en el stand 196 D de Agrometal y marcará un paso más en la estrategia de expansión tecnológica de la empresa.

“AgroActiva es un espacio clave para encontrarnos con productores, contratistas y clientes de todo el país. Este año llegamos con una propuesta muy sólida, mostrando nuestras soluciones integrales para la siembra y sumando además una alianza estratégica que representa una nueva oportunidad de crecimiento para Agrometal”, expresó Adolfo Felippa, CEO de Agrometal.

Por su parte, Rosana Negrini, presidente de Agrometal destacó:

“Estamos incorporando nuevas soluciones tecnológicas que amplían nuestra propuesta de valor y nos permiten acompañar al productor desde una mirada cada vez más integral, con foco en eficiencia, productividad e innovación”.

Además de la presentación institucional, quienes visiten el stand podrán conocer la APX-L, la sembradora más grande del mercado y uno de los desarrollos tecnológicos más imponentes de Agrometal. Diseñada para alcanzar máximos niveles de precisión, eficiencia y capacidad operativa, la APX-L representa una nueva escala en tecnología aplicada a la siembra.

Con esta participación, Agrometal reafirma su posicionamiento dentro del sector y consolida una estrategia orientada a integrar nuevas tecnologías y servicios para el campo argentino.