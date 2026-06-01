AFA llega a Agroactiva con una propuesta integral: negocios, tecnología, cultura cooperativa y espíritu de encuentro

En la edición 2026 de Agroactiva, Agricultores Federados Argentinos (AFA) desembarca con una propuesta que va más allá de los negocios. El stand de la entidad fue diseñado como un espacio compartido donde los verdaderos protagonistas son el productor asociado, su campo y su historia.

1 de Junio de 2026 11:39hs

En la edición 2026 de Agroactiva, Agricultores Federados Argentinos (AFA) desembarca con una propuesta que va más allá de los negocios. El stand de la entidad fue diseñado como un espacio compartido donde los verdaderos protagonistas son el productor asociado, su campo y su historia.

“Esta muestra es el punto de encuentro natural de nuestra gente: pequeños y medianos productores que eligieron trabajar de manera asociativa y crecer juntos. La propuesta de este año celebra exactamente eso: la pertenencia, el esfuerzo compartido y el orgullo de ser parte de algo más grande”, explicó Darío Marinozzi, presidente de AFA.

Como la cooperativa agropecuaria de primer grado más grande de Argentina y consignataria oficial de la muestra, AFA participará con una agenda completa. Esta incluye destacadas condiciones comerciales en insumos, el lanzamiento de nuevos productos y servicios —como la presentación de su billetera virtual—, transmisiones de streaming en vivo, actividades institucionales y encuentros destinados a productores, mujeres y jóvenes del sector. Un programa pensado especialmente para quienes hacen el agro desde adentro.

Condiciones en insumos

Frente a un escenario desafiante por la suba del valor de los fertilizantes, la estabilidad en el precio de los granos y el reciente anuncio de la baja de retenciones, AFA presenta una estrategia comercial clave para la campaña de trigo. La misma incluye un plus de precio y financiación bonificada en semillas, fertilizantes y fitosanitarios.

“Sabemos que el mercado muestra señales complejas y desde la cooperativa queremos acompañar a los productores que deciden apostar de lleno a la nueva campaña de trigo. Ofrecemos condiciones comerciales muy beneficiosas que, además, pueden acumularse con el programa de fidelización para aquellos asociados que el año pasado compraron insumos de nuestra marca. Estamos muy confiados en esta propuesta que ya cuenta con una excelente recepción”, informó Gonzalo Del Piano, gerente general.

Además, AFA ofrecerá condiciones en nutrición animal, con descuentos diferenciales por pago al contado o financiado para compras superiores a los 2 millones de pesos. En combustibles y lubricantes Shell se podrá acceder a un plus de precio mediante el canje de cereal, mientras que en el rubro de alimentos se presentarán cuatro promociones de marcas propias pensadas para la economía familiar, con valores que van desde los $3.500 a los $8.000.

Lanzamientos y novedades

Uno de los hitos de la participación de AFA en Agroactiva 2026 será la presentación oficial de ValorAgro, la billetera virtual de la cooperativa. Se trata de una herramienta diseñada para ofrecer soluciones f inancieras y comerciales ágiles a los productores asociados, con el respaldo de una institución que los conoce desde hace décadas.

Por otro lado, se realizará el anuncio oficial de la carrera del Turismo Carretera en Rafaela, con la presencia de pilotos y referentes del automovilismo nacional. Habrá contenidos en vivo y una activación especial que combina la pasión de los motores con el espíritu cooperativo.

Asimismo, la cooperativa potenciará su reciente propuesta de turismo para asociados, la cual combina viajes de placer con experiencias técnicas. En Agroactiva se lanzará la agenda para el último semestre del año, que incluye destinos destacados como el Gran Premio de Fórmula 1 en San Pablo y la muestra Farm Progress Show en Estados Unidos.

AFA Streaming: conversaciones en vivo

Al igual que el año pasado, pero con una grilla renovada, la cooperativa dispondrá de un espacio para debatir sobre la actividad agropecuaria, la innovación, las relaciones con la comunidad, el cooperativismo y las políticas públicas para el sector.

Desde un estudio de transmisión montado en su stand del lote 256C, AFA emitirá una programación especial en vivo con entrevistas, debates y paneles en los que participarán dirigentes, técnicos, funcionarios y referentes agroindustriales. Una señal abierta para quienes no puedan acercarse a Armstrong, pero formen parte de la misma comunidad.

“Estamos muy entusiasmados con esta nueva participación en Agroactiva. Trabajamos mucho para ofrecer una propuesta amplia y reencontrarnos con nuestros productores y con toda la región, un territorio muy importante para la cooperativa. Los esperamos a todos para celebrar que somos parte de lo mismo”, concluyó Darío Marinozzi.