Se presentaron los candidatos argentinos para la edición 2026 de Best Tourism Villages

Ocho pueblos turísticos competirán para ser reconocidos entre los mejores destinos rurales del mundo en la iniciativa de ONU Turismo. Argentina se postuló para ser el anfitrión de esa ceremonia de premiación. “Estos pueblos se destacan como destinos rurales por el turismo sostenible, la preservación cultural y la integración de sus comunidades” dijo el secretario Scioli.

30 de Mayo de 2026 09:10hs

Por Ricardo Seronero

Luego de la evaluación realizada por los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, fueron seleccionados ocho destinos<https://www.argentina.gob.ar/jefatura/turismo-y-ambiente/turismo/best-tourism-villages-argentina/edicion-2026> sobre un total de 56 postulaciones de 19 provincias. Se trata de Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (provincia de Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

Como lo señaló el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli: “Estos pueblos se destacan como destinos rurales por el turismo sostenible, la preservación cultural y la integración de sus comunidades”. También explicó que la participación en el certámen internacional *“es un homenaje a la gente de estos lugares, a sus comunidades rurales que cuidan sus tradiciones, su entorno y su forma de vida".

Entre los criterios considerados, se encuentran las nueve áreas de evaluación establecidas por ONU Turismo, así como el material audiovisual presentado para dar a conocer el trabajo desarrollado por cada localidad.

Las localidades seleccionadas, que competirán en el certamen internacional Best Tourism Villages (BTV)<https://www.argentina.gob.ar/jefatura/turismo-y-ambiente/turismo/best-tourism-villages-argentina> de la ONU Turismo, son representativas de todas las regiones del país.

La iniciativa busca mostrar la diversidad de la oferta turística rural de la Argentina, poniendo en valor sus características naturales, culturales y el trabajo de las comunidades locales.

Argentina se postuló para ser sede de la ceremonia de premiación en diciembre de este año, cuando ONU Turismo galardone a los pueblos distinguidos a nivel mundial de 2026.

Se espera la designación definitiva, así como también el anuncio de los resultados finales de la competencia hacia la última parte del año, cuando ONU Turismo defina los pueblos distinguidos a nivel mundial de 2026.

Cabe destacar que este año hubo un récord de postulaciones en Argentina, que se incrementó en 80 % respecto al año pasado.

Desde la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación se prevén nuevas acciones orientadas al fortalecimiento y al posicionamiento de los pueblos participantes del programa.



Entre ellas, la organización en agosto del Primer Encuentro Nacional de Pueblos BTV, que permitirá mostrar la oferta turística, gastronómica, artesanal y de productos regionales de los destinos que participen; así como la presencia de la iniciativa en la Feria Internacional de Turismo (FIT), principal vidriera turística nacional.



Además, se presentará una guía de recomendaciones para pueblos participantes, destinada a fortalecer la gestión local de los destinos distinguidos y de nuevos postulantes.



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