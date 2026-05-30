Scioli anunció la postulación Argentina para ser sede de la ceremonia mundial de los Best Tourism Villages

Fue en la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, en la ciudad de Mendoza. "Tenemos el gran objetivo de conseguir que el Programa, que moviliza 600 pueblos del mundo en la final, se haga en nuestro país” dijo el funcionario nacional.

30 de Mayo de 2026 09:40hs

Por Ricardo Seronero desde Mendoza

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, encabezó el encuentro federal junto a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; al presidente del Consejo Federal de Turismo (CFT), Dante Querciali; y a la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, en el que participaron las máximas autoridades turísticas de 21 provincias. Este evento se realizó en el marco del 51° Congreso Nacional de Agentes de Viajes.

Allí Scioli anunció que Argentina se postuló para ser el anfitrión de la ceremonia mundial de la premiación de los** Best Tourism Villages de ONU Turismo** en el mes de diciembre. En tal sentido, manifestó que la postulación se realizó en el marco de la Reunión de Ministros de Turismo del Mercosur, realizada el día de ayer, en Paraguay: "Tenemos el gran objetivo de conseguir que el Programa, que moviliza 600 pueblos del mundo en la final, se haga en nuestro país”.

En relación con el CFT, Scioli expresó: “Hemos llegado a esta reunión con avances concretos después del último encuentro que tuvimos en Rosario”. En tal sentido, se refirió a la importancia de “promover el turismo receptivo”. “Dijimos que queríamos darlo vuelta entre todos y lo dimos vuelta”, agregó. “De Argentina ya nadie dice que es un país caro, es un país valioso, seguro y de calidad. Y eso fue el esfuerzo que venimos desarrollando”, puntualizó, al explicar que “los números son contundentes, en el mes de abril bajó el turismo emisivo un 13,2 por ciento y aumentó el receptivo, un 10,6”.

El secretario también aseguró que “creció el turismo chino 47 por ciento en solo 2 meses”, gracias a escuchar las demandas de los visitantes de ese país para seducir a dicho mercado. “China Eastern confirmó la cuarta frecuencia semanal, lo que abre extraordinarias oportunidades”, sumó.

Con respecto al turismo estudiantil, Scioli dijo que este segmento “moviliza 450 mil jóvenes por año y que se va a ampliar porque habrá créditos para facilitar este tipo de acciones”. “Los jóvenes tienen esa fuerza motivadora, cuando viven esa experiencia después lo transmiten a sus amigos, a su familia, y esto tiene un efecto multiplicador en el turismo de egresados”, finalizó el funcionario nacional.

En tanto, la vicegobernadora Casado señaló que “Mendoza es una provincia de puertas abiertas para todos y para los eventos turísticos que nos visitan”, y agregó que en la provincia se trabaja fuerte en el sector público pero fundamentalmente se lo hace “codo a codo con el sector privado en todas sus instancias para alcanzar todos nuestros objetivos”.

El nuevo Presidente del CFT manifestó que: “Este es lugar ideal para hablar de federalismo con el eje en el desarrollo turístico de todas las regiones de nuestro país”.

Por otra parte, durante la Asamblea se presentaron los ocho candidatos argentinos para la edición 2026 de Best Tourism Villages, el programa de ONU Turismo que reconoce a los mejores destinos rurales del mundo.

Luego de la evaluación, realizada por los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, fueron seleccionados ocho destinos sobre un total de 56 postulaciones de 19 provincias. Se trata de Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (provincia de Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

Por su parte, el director Nacional de Gestión y Relaciones Turísticas, Bernardo Moreno, señaló que “se retomará el convenio de articulación con el INDEC para restablecer la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) para el segundo semestre”.

También estuvieron presentes en la Asamblea la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; el presidente de Faevyt, Andrés Deyá; el director nacional del CFT, Germán Bakker; el presidente de la Administración Parques Nacionales; Sergio Álvarez; el administrador del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Lucas Cechet; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo; y el gerente comercial de JetSmart, Federico Pettazzi.

Asimismo, Sciolo participó del cierre de la jornada del 51° Congreso Nacional de Agentes de Viajes, que reunió a más de dos mil profesionales, empresarios, referentes institucionales y especialistas del sector de todo el país.

El próximo Consejo Federal de Turismo se realizará en el marco del Meet up en agosto y la siguiente en el marco del Foro Nacional de Turismo en el Parque Nacional Los Glaciares.

Otras presentaciones en la Asamblea

En relación con la temporada invernal, Matías Leonetti (Aerolíneas Argentinas) y Petazzi (JetSmart) conversaron acerca de la planificación y las proyecciones para los próximos meses.

A su vez, el gerente zonal del Banco Nación de Mendoza, Elvio Díaz; y el de Medios de Pago, Sergio Ortiz, anunciaron una línea de crédito para el segmento turismo de egresados, que estará activa a partir de la semana próxima en todas las sucursales del país.

Durante el encuentro, Lucas Cechet, administrador del Aeropuerto de Ezeiza, se refirió a las obras en la pista principal que se llevarán a cabo entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre de este año, en donde habrá una readecuación de los espacios del aeropuerto: “Ezeiza no se va a cerrar, va a ser solo una restricción operativa”, aseguró.

En tanto la provincia de Mendoza realizó dos presentaciones: la primera referida al “Oleoturismo” y la segunda sobre “Senderos de Largo Recorrido de los Andes”, a cargo de Marcelo Reynoso, director de Desarrollo e Innovación (EMETUR) y Juan Martin Schiappa. Por otro lado, se llevó a cabo una presentación de la “Experiencia Es Telares”, a cargo de Saúl Echeveste, secretario de Turismo de La Pampa.



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