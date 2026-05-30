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¡Histórico! Tafí del Valle fue nominado entre los mejores pueblos del mundo

¡Orgullo absoluto para Tucumán! Por primera vez en la historia, una localidad de la provincia norteña fue seleccionada para representar al país y competir a nivel global en los prestigiosos Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo.
30 de Mayo de 2026 09:25hs
¡Histórico! Tafí del Valle fue nominado entre los mejores pueblos del mundo
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Por Ricardo Seronero

Tafí del Valle fue elegido entre 55 destinos de la Argentina gracias a su combinación única de paisajes imponentes, el legado vivo de su cultura diaguita, el valor patrimonial de la Ruta del Artesano y un modelo de desarrollo sostenible que protege sus raíces rurales.

Desde la asamblea del CFT-Consejo Federal de Turismo en Mendoza, el presidente y la vice del Ente, Domingo Amaya e Inés Frías Silva, celebraron este hito internacional que consolida el fuerte compromiso federal de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo para llevar la identidad y los atractivos de nuestro interior a las vidrieras más exigentes del planeta.


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