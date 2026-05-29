Scioli participó en la Reunión de Ministros de Turismo del Mercosur

El funcionario impulsó una agenda conjunta para fortalecer la conectividad, agilizar fronteras y promocionar el turismo receptivo y estudiantil en la región. “El mundo demanda lo que nosotros representamos, un turismo vinculado a la naturaleza, las expresiones culturales y, fundamentalmente, a la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas que nos visitan" agregó Scioli.

29 de Mayo de 2026 11:12hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó en la XXXIV Reunión de Ministros de Turismo del Mercosur junto a la secretaria General de la ONU Turismo Shaikha Alnuwais; y a las autoridades del área de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Allí Scioli aseguró: “El mundo demanda lo que nosotros representamos, un turismo vinculado a la naturaleza, las expresiones culturales y, fundamentalmente, a la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas que nos visitan. No se trata de competir o de cuántos turistas van de un país al otro, sino de cómo salimos al mundo juntos, por eso la promoción del destino Sudamérica conjunta me parece muy importante. Tenemos que trabajar en agilizar los cielos abiertos y los pasos fronterizos de nuestros países, porque cuando se facilitan los trámites migratorios se genera más movimiento turístico”.

Con respecto a la Inteligencia Artificial aplicada al turismo, el Secretario compartió la experiencia argentina del primer Planificador de Viajes de Latinoamérica potenciado por IA del Centro de Innovación Tecnológica Aplicada al Turismo, que funciona en el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), con el respaldo de ONU Turismo: “Es una gran herramienta de promoción turística de Argentina en el exterior, una infraestructura invisible, pero de gran impacto en el sector que esperamos genere aún más llegadas de turistas extranjeros”.

Asimismo, sobre el turismo estudiantil -otro de los puntos relevantes que destacó­? afirmó que “moviliza 450 mil chicos por año y que se va a ampliar porque habrá créditos para facilitar este tipo de acciones”. “Los jóvenes tienen esa fuerza motivadora, cuando viven esa experiencia después lo transmiten a sus amigos, a su familia, y esto tiene un efecto multiplicador en el turismo de egresados y en el turismo educativo”.

Alnuwais reafirmó el apoyo de la ONU Turismo y sostuvo: “Esta región de seis países tiene una visión compartida para colaborar en la construcción de una historia conjunta que cree oportunidades económicas para las comunidades y trabaje en pos de la preservación de la cultura”. “Esto es una muestra de lo que se puede lograr cuando los países están unidos y se complementan uno al otro, sobre la base de unidad y consenso”, finalizó la secretaria General.

El temario de la reunión incluyó un resumen de las actividades realizadas durante la Presidencia Pro Tempore de Paraguay que consistieron en la promoción turística conjunta, en el Camino de los Jesuitas en América del Sur, en la Ruta Natural del Sur y en el turismo gastronómico, entre otros temas.

Junto a Scioli participaron del encuentro el ministro de Turismo de Paraguay, Jacinto Santa María, quien dio las palabras de bienvenida; el viceministro de Turismo de Bolivia, Andrés Aramayo; el jefe de Asesoría Especial de Relaciones Internacionales del Ministerio de Turismo de Brasil, Joao Rodrigues Viegas; la subsecretaria de Turismo de Chile, María Paz Lagos; y el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni.



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