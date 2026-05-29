Turismo

Neuquén presentó su oferta turística en Buenos Aires

Con una fuerte participación del sector turístico y comercial, el encuentro permitió acercar la propuesta de nieve, naturaleza, gastronomía y experiencias patagónicas de Neuquén a agencias y operadores de Buenos Aires, fortaleciendo vínculos estratégicos y nuevas oportunidades de comercialización para la próxima temporada de invierno.
29 de Mayo de 2026 12:32hs
Neuquén presentó su oferta turística en Buenos Aires
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Por Ricardo Seronero

La provincia del Neuquén realizó una nueva edición del Workshop Turístico Neuquén en Buenos Aires, una jornada orientada a fortalecer vínculos comerciales, promocionar los destinos provinciales y continuar posicionando la oferta turística neuquina en uno de los principales mercados emisivos del país.

El encuentro se realizó en el Hotel Grand Brizo Buenos Aires y reunió a agencias de viajes, operadores turísticos, prestadores, destinos y referentes del sector privado vinculados al turismo, la hotelería, la gastronomía y los centros de ski de la provincia.

Durante la jornada se desarrollaron rondas de negocios, espacios de networking, presentaciones de destinos y acciones promocionales vinculadas a la campaña provincial
“Todo esto es Neuquén”, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la comercialización turística de cara a la próxima temporada de invierno.

Participaron representantes de destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia-Moquehue, Villa Traful, Junín de los Andes, Neuquén Capital y el Alto Neuquén, junto a referentes del sector hotelero, agencias receptivas, asociaciones turísticas y centros de ski de la provincia.

Además de las reuniones comerciales, el workshop incluyó presentaciones vinculadas a productos turísticos estratégicos y experiencias regionales, destacando propuestas
relacionadas con nieve, naturaleza, bienestar, gastronomía, turismo aventura, pesca, rutas del vino y experiencias de montaña.

Entre los prestadores y empresas participantes estuvieron presentes hoteles, operadores receptivos, asociaciones hoteleras y gastronómicas, centros de ski y empresas vinculadas al turismo de naturaleza y aventura, consolidando una propuesta integral que refleja la diversidad turística de la provincia.

La actividad formó parte de la agenda promocional impulsada por NeuquenTur y el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, que durante esta
semana también incluyó acciones comerciales y promocionales en la ciudad de Buenos Aires vinculadas al turismo, la gastronomía y el sector vitivinícola.

Desde la organización destacaron la importancia de continuar generando espacios de encuentro entre el sector público y privado, promoviendo el desarrollo turístico, la
comercialización y el posicionamiento de Neuquén como uno de los destinos más completos y diversos de la Patagonia argentina.
 
 

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