Jacto presentará innovaciones tecnológicas y lanzamientos en AgroActiva 2026

Durante la edición 2026, Jacto presentará innovaciones tecnológicas incorporadas en sus líneas de pulverización y fertilización para cultivos extensivos, así como también novedades orientadas a las economías regionales dentro de su línea de pulverizadores de tres puntos y tipo turbo.

29 de Mayo de 2026 10:01hs

Jacto, multinacional especializada en maquinaria, servicios y soluciones agrícolas, participará de una nueva edición de AgroActiva 2026, exposición de la que forma parte desde hace años y que considera un espacio estratégico para la presentación de tecnologías, el intercambio con productores y el fortalecimiento del vínculo con concesionarios y usuarios del sector.

Durante la edición 2026, Jacto presentará innovaciones tecnológicas incorporadas en sus líneas de pulverización y fertilización para cultivos extensivos, así como también novedades orientadas a las economías regionales dentro de su línea de pulverizadores de tres puntos y tipo turbo.

Asimismo, la empresa exhibirá la línea de drones agrícolas, con los modelos lanzados en 2026 T100 y T70P, además de soluciones de conectividad, telemetría y gestión digital desarrolladas por Jacto para todos sus productos.

Las innovaciones estarán enfocadas en incrementar la productividad operativa, ampliar la capacidad de trabajo y optimizar la precisión de aplicación, aspectos cada vez más relevantes en los sistemas agrícolas actuales.

En el segmento de equipos portátiles, Jacto incorporará nuevos desarrollos destinados a economías regionales, entre ellos mochilas eléctricas a batería con telemetría incorporada, podadoras manuales y a batería, serruchos y hachas de uso profesional.

Tendencias tecnológicas en aplicaciones agrícolas

Desde la compañía destacan que el productor argentino continúa posicionándose como referente regional en adopción tecnológica y eficiencia operativa.

En pulverización y fertilización, la demanda se orienta cada vez más hacia aplicaciones sitio-específicas, impulsadas por el uso de insumos de mayor selectividad y valor agregado, donde la precisión adquiere un rol central.

En este contexto, se consolida el uso de prescripciones basadas en imágenes obtenidas mediante drones, las aplicaciones localizadas, el corte pico por pico mediante tecnología PWM y una creciente demanda de trazabilidad y gestión de operaciones a través de sistemas de telemetría embarcada.

A su vez, la automatización de tareas mediante sistemas inteligentes, como el repetidor de operaciones desarrollado por Jacto, se presenta como una de las principales tendencias vinculadas a la eficiencia y optimización operativa.

En fertilización, la empresa exhibirá la fertilizadora autopropulsada Uniport 8030 NPK, equipada con tolva de 8.000 kg, motor delantero orientado a mejorar la tracción y capacidad de aplicación de hasta 50 metros. Además incorpora sistema de corte automático en 12 secciones, tecnología desarrollada por Jacto para este segmento de máquinas.

Nuevos lanzamientos para la línea Uniport

Entre las novedades 2026 se destaca la incorporación del sistema BalanceControl en los pulverizadores Uniport 3030 y 4530, disponible para barras de 32 y 36 metros. La tecnología ajusta automáticamente la posición de las barras según las irregularidades del terreno, permitiendo mejorar la estabilidad de aplicación y alcanzar hasta un 30% más de eficiencia operativa, favoreciendo la cobertura y uniformidad de gotas.

Por su parte, el modelo Uniport 2530 incorpora ahora 11 secciones de corte automático mediante la tecnología MultiControl, orientada a optimizar el uso de insumos. También suma sistema direccional trasero Unitrack (opcional) que reduce en un 40% el pisoteo en cabeceras.

Un espacio orientado al intercambio técnico

En su stand, Jacto ofrecerá un espacio orientado a la interacción técnica y comercial, donde los visitantes podrán conocer el funcionamiento de las tecnologías exhibidas y recibir asesoramiento especializado por parte de los equipos técnicos y comerciales de la empresa.

El objetivo será facilitar el intercambio directo con productores y contratistas, permitiendo analizar necesidades específicas de cada operación y evaluar alternativas tecnológicas adaptadas a distintos sistemas productivos.

“El objetivo es estar cerca del productor, ofreciendo soluciones concretas y acompañamiento técnico”, señaló Marcelo Blanco, gerente comercial de Jacto en Argentina.

Objetivos para AgroActiva 2026

Durante la muestra, Jacto buscará fortalecer el vínculo con clientes actuales y potenciales, consolidar el trabajo conjunto con su red de concesionarios y continuar ampliando su presencia en el mercado argentino mediante soluciones tecnológicas orientadas a la eficiencia, la sustentabilidad y precisión operativa.