El Riesgo País bajó a 488 puntos

Con este descenso, el indicador de JP Morgan se aproxima al mínimo del año y al piso registrado el 29 de enero, cuando marcó 482 puntos.

29 de Mayo de 2026 13:39hs

El Riesgo País cayó por debajo de los 500 puntos tras una nueva suba de los bonos en dólares; al promediar la rueda del viernes se situaba en 488 unidades, seis menos que en el cierre anterior. Con este descenso, el indicador de JP Morgan se aproxima al mínimo del año y al piso registrado el 29 de enero, cuando marcó 482 puntos.

La mejora se explicó por la recuperación de los títulos en moneda extranjera: hacia el mediodía los bonos bajo ley local treparon hasta 0,8% y los globales avanzaron alrededor de 0,5%. Esa mejora en los rendimientos contribuyó a aliviar la percepción de riesgo sobre la deuda pública.

El dólar oficial se mantuvo estable, cotizando en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en las pantallas del Banco Nación, sin cambios respecto del cierre previo. Las cotizaciones alternativas se ubicaron así: dólar blue $1.410/1.430 (compra/venta), mayorista $1.395/1.405, MEP $1.435, CCL $1.485 y tarjeta $1.859.