Desaparición de Agostina Vega: se levantó el secreto de sumario, hubo nuevos allanamientos y hubo un mensaje a la madre

Los investigadores analizan un mensaje que llegó al teléfono de Melisa Heredia, con el texto "Tu hija está bien, dormida". El número remitente es desconocido y los peritos intentan rastrearlo.

29 de Mayo de 2026 12:16hs

La Fiscalía que investiga la desaparición de Agostina Vega ordenó nuevos allanamientos y tomó declaraciones tras levantar el secreto de sumario. Uno de los operativos se realizó en el barrio José Ignacio Díaz, cerca de la ex ruta 9 en Córdoba, donde vecinos alertaron sobre un auto rojo abandonado desde hace días. En esa zona los pesquisas detectaron además actividad del celular del único detenido, Claudio Barrelier, después de la noche en que la adolescente fue vista por última vez.

En la mañana se efectuó un nuevo procedimiento en la vivienda de Barrelier, en Cofico, motivado por movimientos registrados la noche anterior. Fuerzas de seguridad cortaron la cuadra y entraron al inmueble luego de forzar la puerta; dentro no había ocupantes. En las pericias realizadas en la casa se encontraron indicios que sugieren que Agostina estuvo en el lugar.

Barrelier, de 33 años y señalado por privación ilegítima de la libertad agravada, fue la pareja de la madre de la menor y conocía a la adolescente. La hipótesis principal de la Fiscalía es que lo habría engañado para que concurriera a su casa con la promesa de una “sorpresa”. En una indagatoria de tres horas negó haber visto a la joven y sostuvo que la persona del video corresponde a su hija; la misma explicación dio su madre.

Además, los investigadores analizan un mensaje que llegó al teléfono de Melisa Heredia, madre de Agostina, con el texto "Tu hija está bien, dormida". El número remitente es desconocido y los peritos intentan rastrearlo. Paralelamente, fueron citadas a declarar tres mujeres trasladadas desde la casa de Barrelier y la causa sigue sumando medidas para esclarecer el paradero de la adolescente.

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